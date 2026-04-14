Judocas brilham em Inter-Regional e garantem vagas na final do Paulista

A equipe Fábrica de Campeões/SMEsp teve desempenho de destaque no Campeonato Inter-Regional de Judô, realizado no dia 11 de abril, na cidade de Leme. A competição, organizada pela Federação Paulista de Judô, serviu como fase classificatória para a final do Campeonato Paulista da modalidade.

Com um grupo talentoso de atletas, a equipe conquistou resultados expressivos e garantiu diversas classificações para a próxima etapa. O grande destaque foi o atleta e técnico Caio Satoshi Furuya da Cunha, que dominou a categoria sênior até 100 kg. Ele venceu todas as cinco lutas por ippon, demonstrando ampla variedade de técnicas e excelente preparo físico.

Outros judocas também subiram ao pódio. Eryta Coli conquistou o vice-campeonato na categoria sênior até 57 kg e ainda garantiu o terceiro lugar na sub-21 na mesma divisão. Já Mayrha Lucato ficou com a segunda colocação na categoria sênior até 63 kg.

Na categoria sênior até 81 kg, Matheus Rurali e José Guilherme Iasbech conquistaram o terceiro lugar. Também subiu ao pódio Alexsander Ricardo de Souza, com a terceira colocação na categoria sênior até 100 kg.

Outros atletas tiveram bom desempenho, mesmo sem alcançar o pódio. Joaquim Magalhães (sub-15 até 50 kg), Nulian Souza (sênior até 100 kg) e Rafhael Szerman (sênior até 90 kg) lutaram com garra, mas acabaram superados nas disputas pelo terceiro lugar.

De acordo com o regulamento, todos os atletas que terminaram até a terceira colocação garantiram vaga na final do Campeonato Paulista. A equipe segue em preparação intensa, visando as próximas competições oficiais da Federação Paulista de Judô, além dos Jogos Regionais e Jogos Abertos.

O professor Caio Cunha destacou o desempenho do grupo: “O resultado reflete a disciplina e o comprometimento de todos. Acredito que teremos grandes conquistas nas competições oficiais ainda este ano.”

Leia Também