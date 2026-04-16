Inscrições para torneio de futebol do Dia do Trabalhador em Ibaté terminam nesta sexta-feira

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para um torneio de futebol em celebração ao Dia do Trabalhador — mas o prazo está chegando ao fim: os interessados têm apenas até esta sexta-feira (17) para se inscrever.

A competição será disputada com equipes mistas, incentivando a participação de atletas e promovendo a integração, o lazer e o espírito esportivo entre os participantes.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria do Estádio Municipal, localizada na Avenida Dr. Teixeira de Barros, 604, no Centro, das 8h às 17h.

A participação é gratuita, porém as vagas são limitadas, o que reforça a importância de garantir a inscrição o quanto antes.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (16) 3343-2323.

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