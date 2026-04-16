Grêmio Sãocarlense decide vaga nas quartas de final e convoca torcida para o Luizão

A cidade de São Carlos vive um momento decisivo no futebol. No próximo domingo, 19 de abril, às 10h, o Grêmio Sãocarlense entra em campo no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luizão, para enfrentar o Barretos Esporte Clube, em confronto válido pelas quartas de final.

A partida representa um passo importante rumo ao tão sonhado acesso à Série A3. Há anos o clube luta por esse objetivo, superando dificuldades dentro e fora de campo. Em 2026, a expectativa é de que o acesso finalmente se concretize, aumentando ainda mais a mobilização em torno da equipe.

A torcida organizada Fúria São-Carlense faz um apelo à população para comparecer e apoiar o time neste momento decisivo. “Estamos sempre presentes, incentivando do começo ao fim. Agora, precisamos que toda a cidade esteja junto com a gente”, destacam os integrantes.

Segundo o diretor de marketing Miguel Amaral, a presença da torcida será fundamental para empurrar o time dentro de campo. “É imprescindível que o torcedor compareça e apoie o time. Esse apoio pode fazer a diferença”, afirmou.

O chamado é claro: vestir as cores do Grêmio, lotar o Luizão e transformar o estádio em um verdadeiro caldeirão. Domingo é dia de decisão, de união e de mostrar a força de São Carlos na busca pelo acesso.

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