“Vamos fazer o melhor possível. O nosso jogo é esse”, diz Wendel

O lateral Dudu comemora gol com companheiros: jogadores querem repetir a cena contra o Botafogo - Crédito: Brendow Felipe/São Carlos FC

São Carlos e Botafogo carioca concluem a rodada dupla do grupo 19 da Copa São Paulo. As equipes se enfrentam pela segunda rodada da fase de classificação, a partir das 10h, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Para o técnico Wendel de Freitas, o jogo desta sexta-feira, 6, é considerado “chave” para as pretensões da Jovem Águia, principalmente após empatar com o Grêmio São-carlense, no clássico local, no jogo de abertura da competição.

Wendel disse que o São Carlos se preparou com toda atenção e concentração do mundo. “Muito respeito ao Botafogo que é uma equipe grande do cenário nacional e time de Garrincha, Nilton Santos, além de campeão brasileiro. Sabemos da força do nosso adversário”, ponderou.

Wendel fez questão de frisar que o São Carlos apenas respeita, já que a meta do time é buscar a vitória, assumir a liderança do grupo 19 e dar um passo importante em busca da classificação para a segunda fase do torneio e se colocar entre as 64 equipes que buscam o título da temporada 2023.

“Vamos fazer o melhor possível. O nosso jogo é esse. Vamos enfrentar mais uma equipe forte e a vitória nos faz sonhar com a classificação. Toda equipe que vai a campo pensa na vitória. Sabemos das nossas virtudes, dificuldades e principalmente que é contra uma grande equipe do futebol. Vamos entrar com muito respeito, atenção e concentração para alcançar o nosso objetivo da classificação. Queremos avançar”, disse.

ECOS DO EMPATE

Indagado pelo São Carlos Agora sobre o empate na abertura da Copinha, Wendel de Freitas valorizou o ponto conquistado, mas disse que o sabor foi amargo.

"Foi aquele empate com gosto de derrota. Fizemos um gol, o time do São Carlos estava bem postado e dominou o jogo em certos momentos. O Grêmio muito forte, bem postado também e com variações de jogadas pelas laterais. Tivemos algumas oportunidades de marcar, perdemos algumas chances também e quando marcamos, faltou um pouco de experiência e malícia para segurar o jogo. Foi uma bela partida. A gente deveria ter saído com a vitória pelo que fizemos, mas faz parte. Infelizmente não conseguimos devido à forte equipe do Grêmio São-Carlense", disse o técnico da Águia.

