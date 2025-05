"Tropa Conquista" do são-carlense Alexandre Teodoro leva maior premiação do Rodeio de Cajamar

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo pessoal

O São-carlense Alexandre Teodoro, o Xandão, dono da Tropa Conquista, conquistou pela primeira vez na Cidade de Cajamar, o premio de melhor Tropa de Cavalos do Cajamar Rodeo Fest.

O Rodeio de Cajamar está entre os melhores do Brasil e também é conhecido como Maracanãzinho dos rodeios.

Xandão levou para o rodeio cerca de 10 animais e disputou com outras quatro tropas e saiu vencedor, com uma média de 41.50 pontos por animal.

"Fico contente com essa conquista, pois tratamos bem os animais e treinamos para ve-los sempre se destacando e para nossa cidade de São Carlos é mais umas conquista, pois não é a primeira vez que tropa de nossa cidade ganha o prêmio fivela nos rodeios", disse Xandão

Lembrando que no mês de dezembro de 2024, o Touro são carlense, Reino Encantado foi eleito o melhor Touro do Brasil.

São Carlos vem sendo destaque em varias festas de peão do Estado de São Paulo e no próximo mês de Agosto, depois de mais de 20 anos sem rodeio, acontecerá o São Carlos Rodeo Fest, que trará muita alegria para a cidade.

A conquista da fivela pela Tropa Conquista é o maior prêmio para uma tropa, pois fivela é um símbolo de conquista e reconhecimento no mundo do rodeio, frequentemente entregue aos donos dos animais campeões.

“Vou continuar firme com minha tropa, pois sei que posso chegar mais além ainda e é muito bom conquistar e ter esse reconhecimento no rodeio, ainda mais levando o nome da cidade de São Carlos", completou Xandão.

Xandão finaliza explicando que começou a trabalhar no ramo dos rodeios com 18 anos. “Tive a minha primeira tropa de cavalos nessa idade. Fiquei por seis anos na área, depois fui trabalhar com outras atividades e voltei à ativa há cerca de sete anos”.

A modalidade cutiano ( cavalos ) do Cajamar Rodeo Fest de 2025 foi realizada entre os dias 01 a 03 deste mês.

Leia Também