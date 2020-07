Treinador são-carlense realiza palestra motivacional com atletas da região

Crédito: Divulgação

Vivemos um momento muito difícil com a pandemia da Covid-19 que atingiu todas áreas. No esporte muitos sonhos estão envolvidos para buscar um lugar melhor na vida, e na atualidade todas atividades estão por ora, paradas e a internet tem sido algo muito aproveitado por clubes para realizar palestras e treinamentos online para seus atletas.

Diante disso, o técnico André Dedé Bernal, do sub-20 do Grêmio São-carlense realizou uma palestra com atletas da região na noite desta terça-feira, 7, passando uma palavra de motivação. O encontro foi a convite da empresa que agência atletas Joost Soccer, e o tema abordou "O sonho em ser um atleta profissional".

Para o Dedé foi algo muito significativo. "Nós sabemos que muitos jovens que estão buscando um sonho no esporte e nesse momento de parada muitos acabam desanimando e tivemos o convite da Joost Soocer para realizar essa palavra e escolhi esse tema para poder passar aos atletas o quanto é importante eles terem motivação e continuar lutando pelo sonho", disse.

Os proprietários da empresa Devair Nicolau, Osmir Trevisan e Renan Trevisan falaram da importância da palestra. "Além de estarmos diante desse isolamento, no qual os atletas estão com seus treinamentos limitados fora dos seus clubes, queremos trazer para eles essa motivação, conhecimentos e experiência profissional. Temos que agradecer ao André Bernal que é um profissional muito capacitado e humilde aceitou nosso convite", concluiu Devair.

No final o treinador aproveitou a oportunidade para se solidarizar com as pessoas que perderam familiares. "A vida de forma geral foi afetada e perdemos muitas pessoas então nesse momento. Só Deus para confortar essas famílias", finalizou o técnico são-carlense.

