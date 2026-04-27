Lucas Sena conquista pódio e mantém sequência de vitórias na Corrida do Autismo em São Carlos

O atleta Lucas Sena foi um dos destaques da Corrida do Autismo, realizada neste domingo (27), em São Carlos. Competindo na categoria de 30 a 39 anos, ele garantiu a primeira colocação e confirmou o bom momento na carreira, alcançando seu quarto pódio consecutivo em competições.
O evento reuniu participantes de diferentes idades e teve como principal objetivo promover a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de incentivar a prática esportiva e a inclusão social.
Patrocinado pela imobiliária Homeimob, Lucas apresentou uma performance consistente ao longo da prova, cruzando a linha de chegada na liderança de sua categoria e reforçando seu nome entre os atletas de destaque da cidade.
A Corrida do Autismo também teve caráter social e educativo, reunindo atletas amadores e profissionais em um ambiente de integração, respeito e valorização das pessoas com TEA.