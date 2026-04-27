Equipe de Taekwondo de São Carlos conquista 2º lugar em festival internacional

A equipe Sport Winner/SMEC de Taekwondo, representante oficial da modalidade em São Carlos, participou no último domingo (26) de mais uma importante competição esportiva: o Arnold Sports Festival South America, realizado na cidade de São Paulo.

A participação ocorreu na categoria TK2, uma das mais dinâmicas e desafiadoras do taekwondo, na qual o combate é realizado em duplas, exigindo alto nível técnico, entrosamento e estratégia dos competidores.

A equipe são-carlense teve uma atuação de destaque, marcada pelo empenho, dedicação e espírito esportivo dos atletas Rafael de Souza Carvalho e Gabriel Guedes Cardozo. Sob a orientação do técnico Guilherme Bergamim dos Santos, a dupla conquistou o 2º lugar na competição, representando o município com garra dentro da área de combate.

O mestre Edvaldo Pereira destacou sua satisfação com o desempenho da equipe, ressaltando a evolução técnica dos atletas e o comprometimento demonstrado ao longo da disputa, especialmente diante da dinâmica diferenciada e dos desafios próprios da categoria TK2.

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