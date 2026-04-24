São Carlos recebe Torneio Internacional de Xadrez

Enxadristas em ação durante a primeira Copa Café: xadrez como uma ferramenta de integração e desenvolvimento intelectual na comunidade - Crédito: divulgação

No próximo dia 3 de maio, São Carlos será sede de uma competição oficial de xadrez válida para o rating internacional da FIDE – Federação Internacional de Xadrez, bem como da CBX – Confederação Brasileira de Xadrez. As competições serão realizadas no Shot Café – Av. Dr. Carlos Botelho, 1367, no centro estendido da cidade, na região conhecida como Altos da Cidade.

O torneio vale pontos para os rankings mundial e nacional e estará aberto a jogadores amadores e entusiastas, que poderão ter a experiência de participar ao lado de competidores experientes.

A programação será dividida em duas partes.

Pela manhã, um Torneio Blitz (5’+3”), a partir das 9h. (Blitz são partidas frenéticas, que testam os reflexos dos atletas).

Pela tarde, um Torneio de Rápidas (15’+10”), a partir das 14h. (Rápidas são partidas com tempo moderado, para quem gosta de refletir mais antes de cada jogada).

Segundo o GM são-carlense Felipe El Debs, “torneios valendo rating FIDE, que contribuem para o ranking internacional, são essenciais para a evolução dos jogadores da região. Torneios assim em São Carlos costumam ser como o cometa Halley, então ver essa iniciativa, que planeja a realização frequente desses torneios, me deixa otimista com o xadrez são-carlense”.

O evento distribuirá premiação em dinheiro, troféus e medalhas, divididos nas categorias Infantil (sub-14), Feminino e Absoluto (aberto a todos). Uma oportunidade única para enxadristas de todos os níveis testarem suas habilidades em um ambiente profissional.

Os organizadores do torneio, Shot Café e Xadrez Spot, prometem trazer mais torneios CBX e FIDE para São Carlos ainda este ano. O evento também conta com o apoio da AXSCar – Associação São-Carlense de Xadrez.

Data: 03/05 (domingo)

03/05 (domingo) Local: Shot Café – Av. Dr. Carlos Botelho, 1367

Shot Café – Av. Dr. Carlos Botelho, 1367 Inscrição e mais informações: (19) 99942-2508

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