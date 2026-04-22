Luisão abre para treino do São-Carlense antes da semifinal do Paulista A4

O Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o tradicional Luisão, estará aberto ao público neste sábado, 25 de abril, para que os torcedores acompanhem de perto os preparativos do Grêmio Desportivo São-Carlense para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A-4.

O treino acontece das 9h às 11h, com os portões abertos das 9h ao meio-dia, proporcionando uma interação direta entre jogadores e torcida em um momento decisivo da competição.

A iniciativa ocorre após a vitória do Lobão nas quartas de final, no último domingo, 19 de abril, quando a equipe venceu o Barretos Esporte Clube por 1 a 0, com gol de Gilvan, diante de quase 2 mil torcedores presentes no Luisão. O resultado garantiu a classificação para a semifinal contra o Associação Atlética Internacional de Bebedouro, marcada para domingo, 26 de abril.

Além da abertura do treino, haverá venda de camisas oficiais do clube no sábado. Os ingressos para a partida custam R$ 10 até sábado. No dia do jogo, os valores serão R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

O secretário de Esportes e Lazer de São Carlos, Fernando Carvalho, destacou a importância da ação. “Esse contato direto entre torcida e jogadores é fundamental para estimular o elenco em um momento tão decisivo. O apoio das arquibancadas faz diferença e fortalece ainda mais o espírito da equipe”, afirmou.

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