São-carlense enfrenta frio de 4°C e conclui Maratona de Boston

O atleta são-carlense José Elielson da Costa levou o nome de São Carlos a uma das provas mais tradicionais e prestigiadas do atletismo mundial: a Maratona de Boston, realizada no último dia 20 de abril.

Para garantir a tão sonhada vaga, Elielson precisou alcançar o índice classificatório exigido durante a Maratona do Rio de Janeiro de 2025. O tempo mínimo necessário era de 3h14min, mas o atleta superou a marca com folga, completando a prova em 3h06min, resultado que evidenciou sua excelente preparação.

Neste ano, a Maratona de Boston reuniu cerca de 30 mil participantes de diversas partes do mundo. Enfrentando o percurso desafiador e as condições climáticas adversas, com temperatura próxima dos 4°C, Elielson concluiu os 42.195 quilômetros com o tempo de 3h29min.

A participação na prova simboliza a realização de um grande sonho e reforça a dedicação, disciplina e paixão do atleta pela corrida. A presença do são-carlense em um evento de nível internacional destaca não apenas o talento individual, mas também coloca São Carlos em evidência no cenário esportivo mundial.

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