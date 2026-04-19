Grêmio entra em campo hoje pelas quartas de final do Paulistão A4

Estádio Luisão - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O domingo (19) é de decisão para o Grêmio São-Carlense. A equipe enfrenta o Barretos Esporte Clube pelas quartas de final do Paulistão A4 Rivalo 2026.

A partida será realizada às 10h, no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos, e a expectativa é de bom público para apoiar o time da casa em mais um desafio decisivo na competição.

Os ingressos estão sendo vendidos online e também na bilheteria do estádio, que abre a partir das 8h. Os valores são de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), com acesso liberado para todos os setores. Crianças de até 10 anos não pagam.

A diretoria convoca o torcedor para comparecer e apoiar o time neste momento importante da temporada. A classificação para a semifinal está em jogo.

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