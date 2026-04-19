São Carlos estreia com vitória na segunda divisão do Paulista

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O São Carlos Futebol Clube começou com o pé direito na segunda divisão do Paulista e fez a festa da torcida no Estádio Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira (Luisão). Na estreia, a Águia da Central venceu o Mogi Mirim Esporte Clube por 2 a 0, em uma atuação marcada por emoção e lances decisivos.

Empurrado pelos torcedores, o Sanca mostrou intensidade desde o início e construiu o placar com gols de Andrew e Klebão. Além da eficiência no ataque, o grande destaque da partida foi o goleiro Max Yam, que brilhou ao defender uma cobrança de pênalti, garantindo a segurança defensiva da equipe.

O confronto ainda teve um momento de encher os olhos: um golaço na forquilha, levantando o público presente no Luisão e reforçando o bom início da equipe na competição. Para completar, o time também mostrou frieza ao converter uma penalidade, fechando o placar com autoridade

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