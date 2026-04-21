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terça, 21 de abril de 2026
Jogo do acesso

Grêmio enfrenta a Inter de Bebedouro no próximo domingo no primeiro jogo da semifinal

21 Abr 2026 - 07h19Por Da redação
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Grêmio enfrenta a Inter de Bebedouro no próximo domingo no primeiro jogo da semifinal - Crédito: Reprodução Facebook Crédito: Reprodução Facebook

O Grêmio Desportivo São-Carlense já tem datas e horários definidos para a disputa da semifinal do Paulistão A4 – Rivalo. A equipe são-carlense entra em campo contra a Inter de Bebedouro em busca de uma vaga na grande decisão da competição.

O primeiro confronto (jogo de ida) será realizado no dia 26 de abril, um domingo, às 10h, em São Carlos. Já a partida de volta acontece no dia 1º de maio, sexta-feira, às 16h, em Bebedouro.

A expectativa é de casa cheia no jogo de ida, com o apoio da torcida sendo apontado como fator importante para o desempenho do time. A venda de ingressos deve ser iniciada nos próximos dias.

O clube convoca os torcedores para comparecerem e incentivarem a equipe em mais um momento decisivo da temporada.

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