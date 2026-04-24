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sexta, 24 de abril de 2026
Esportes

Ingressos a R$ 10: Lobão convoca torcida para semifinal no Luisão

24 Abr 2026 - 09h53Por Da redação
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O estádio Luisão - O estádio Luisão -

É hora de decisão para o Grêmio São-Carlense, que entra em campo no próximo domingo, 26 de abril, às 10h, para enfrentar a Inter de Bebedouro, em duelo válido pela semifinal do Campeonato Paulista Série A4. A diretoria do Lobão reforça o chamado à torcida para lotar o Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira (Luisão) e empurrar a equipe rumo à classificação.

Para incentivar a presença dos torcedores, o clube lançou promoção especial de ingressos antecipados a apenas R$ 10. As entradas já podem ser adquiridas pela internet, por meio do link oficial de vendas: https://saocarlense.soudaliga.com.br (selecionando a opção sócio).

O clube também informou que crianças de até 10 anos têm entrada gratuita, permitindo que as famílias compareçam ao estádio e participem deste momento decisivo.

 

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