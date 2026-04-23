Clima de decisão: Grêmio São-Carlense abre treino à torcida neste sábado

Crédito: Miltinho Marchetti

O Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, conhecido como Luisão, abrirá seus portões neste sábado, 25 de abril, para que a torcida acompanhe de perto o treino do Grêmio Desportivo São-Carlense antes da semifinal do Campeonato Paulista da Série A-4.

A atividade está marcada para acontecer das 9h às 11h, com acesso liberado ao público até o meio-dia. A proposta é aproximar jogadores e torcedores em um momento decisivo da competição, criando um ambiente de incentivo e apoio ao elenco.

O Lobão chega embalado após a vitória por 1 a 0 sobre o Barretos Esporte Clube, nas quartas de final, no último dia 19 de abril. O gol da classificação foi marcado por Gilvan, diante de cerca de 2 mil torcedores no Luisão.

Agora, a equipe se prepara para enfrentar a Associação Atlética Internacional de Bebedouro na semifinal, que será disputada no domingo, 26 de abril.

Durante a abertura do treino, também haverá venda de camisas oficiais do clube. Os ingressos para a partida decisiva estão sendo vendidos a R$ 10 até sábado. No dia do jogo, os valores sobem para R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Fernando Carvalho, ressaltou a importância da iniciativa. Segundo ele, o contato direto entre torcida e jogadores pode ser determinante para motivar o elenco neste momento decisivo, fortalecendo o apoio vindo das arquibancadas

Leia Também