Em casa, São-Carlense é derrotado pela Inter de Bebedouro no primeiro jogo da semi

Crédito: Reprodução FPF

O Grêmio São-Carlense foi derrotado por 3 a 1 pela Inter de Bebedouro na manhã deste domingo (25), no Estádio Luís Augusto de Oliveira (Luisão), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista Série A4.

O “Lobo da Central” começou melhor e abriu o placar com Neto, em cobrança de pênalti. Ainda na primeira etapa, a equipe visitante reagiu e deixou tudo igual.

No segundo tempo, a Inter de Bebedouro voltou mais eficiente e marcou outros dois gols, garantindo a vitória fora de casa e a vantagem para o confronto decisivo.



As equipes voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira (1º), em Bebedouro, valendo vaga na final da competição.

Leia Também