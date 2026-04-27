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segunda, 27 de abril de 2026
Ouro e Prata

Atletas de São Carlos conquistam ouro e prata em competição nacional em Natal

27 Abr 2026 - 15h12Por Jessica CR
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Atletas de São Carlos conquistam ouro e prata em competição nacional em Natal -

Atletas de São Carlos tiveram grande desempenho no V Troféu Norte-Nordeste, realizado nos dias 25 e 26 de abril de 2026, em Natal. A competição, conhecida como Corre Brasil, reúne anualmente competidores de diversas regiões do país.

A delegação são-carlense foi composta por três atletas — Fabíola Barros, João Carlos Pereira e Conceição Almeida — que se destacaram em suas respectivas provas e garantiram importantes conquistas.

Fabíola Barros teve atuação de destaque ao conquistar três medalhas de ouro: nos 100 metros com barreiras, nos 2000 metros com obstáculos e no lançamento do dardo, demonstrando alto nível técnico e versatilidade.

João Carlos Pereira também brilhou nas pistas, garantindo três medalhas de ouro nas provas de 2000 metros com obstáculos, 1500 metros rasos e 2000 metros de marcha atlética, evidenciando sua capacidade em diferentes modalidades.

Já Conceição Almeida somou grandes resultados, com duas medalhas de prata nos 1500 metros e 5000 metros, além de uma medalha de ouro nos 2000 metros com obstáculos.

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