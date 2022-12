Times de Ibaté são campeões da "Taça Talentus de Futebol"

Ibaté fez bonito em torneio regional em Porto Ferreira - Crédito: Divulgação

Aconteceu sábado, 17, a final da Taça Talentus de Futebol Infantil na cidade de Porto Ferreira, competição organizada e coordenada pela Associação Formando para a Vida através do Esporte.

A competição reuniu escolinhas de diferentes cidades da região, como Porto Ferreira, Leme, São Carlos, Araraquara e Ibaté.

O técnico da equipe ibateense sub 12, Elivelton Barbosa explicou que os jogos tiveram início no mês de outubro, com formação de dois grupos. " Ibaté sagrou-se campeão nas categorias sub 12 e 13, já o sub 11 ficou com o vice. As equipes confrontaram atletas de equipes diferentes, buscando classificar as duas primeiras para disputa da semi final (onde as vitoriosas disputaria a série ouro e as vencidas ficariam com a série prata), os times que ficaram em terceiro lugar de cada grupo, fizeram uma final da série bronze", contou.

O Secretário Adjunto do Esporte, Raul Seixas II Betune Pereira, aponta que essa competição motiva as crianças. "Independente da colocação final todos receberam uma premiação, isso faz muita diferença na vida deles, muitos atletas é a primeira competição da vida deles.", ressalta.

Todas as partidas aconteceram no Estádio "José de Oliveira Mafra (Salgueiro)", em Porto Ferreira. "Esse campeonato serviu de base para que os captadores das equipes sub 11 e sub 13 do time profissional do Grêmio São Carlense observassem novos atletas para o Campeonato Paulista 2023, ou seja, nossas crianças tem a oportunidade de mostrar seus valores e realizar seus sonhos no futebol", explica o técnico da equipe sub 11, Fabio Ribeiro, Pelé, como é carinhosamente chamado.

Essa competição vem fechar com chave de ouro o ano de 2022, marcando o retorno das atividades pós a pandemia. "Sabemos o quanto foi difícil retornar os treinos, e conseguir segurança para se deslocar para outras cidades participar das partidas. As conquistas não ficaram apenas resumidas em troféu e medalhas, mas temos certeza que a comemoração é por novamente colocarmos os meninos em campo novamente", destacou Leis, técnico do sub 13.

Os treinamentos estão em recesso, com previsão de retorno com as atividades no 09 de janeiro de 2023. Os treinos acontecem no Estádio Municipal "Dagnino Rossi" e no Campo do Jardim Cruzado.

Para mais informações é necessário entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer, por meio do telefone (16) 3343 2323.

Leia Também