Time são-carlense encerra temporada com quatro provas em dois dias

Equipe são-carlense vai estar em ação em quatro provas diferentes - Crédito: Divulgação

Após um ano intenso, com provas todos os meses, atletas da ASA/ADN/IESC São Carlos estarão presentes em provas nos dois últimos dias de 2022. Sexta-feira, 30 e sábado, 31, os corredores vão disputar quatro competições em quatro cidades diferentes e de acordo com o técnico Altair Maradona, em todas as participações a meta é melhorar o tempo individual, procurar se divertir e paralelamente se preparar para 2023. “Nossa meta é estar mais forte.

Os corredores do time são-carlense estarão em Santa Cruz da Conceição, São Paulo, Araraquara e Brotas.

AS PROVAS

Corrida Vande Gagheggi

Local: Santa Cruz da Conceição

Data: 30/12/22

Horário: 19h

Distância: 5km

Atleta: Joana Motta

Perspectiva de pódio geral

São Silvestre

Local: São Paulo

Data: 31/12

Distância: 15 km

Horário da largada: 8h05

Atletas

Lucas Ferraz

Sebastião dos Santos

João Carlos Teixeira

Patricia Ferraz

Cláudia Regina Lempo

Santo Onofre

Local: Araraquara

Data: 31/12

Distância: 7 km

Horário da largada: 8h

Atletas

José Carlos Rothen

Franciele Cintia Luiz

Maelson Moreira da Silva

Corrida da Virada

Local: Brotas

Data: 31/12

Distâncias: 5 km e 10 km

Largada: 7h30

Atletas

Henrique Amorim de Souza (5 km)

Ademilson Tenório Silva (10 km)

