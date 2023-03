Time são-carlense conquista seis pódios na Copa São Paulo

Time são-carlense visitou o pódio seis vezes na Copa São Paulo - Crédito: Divulgação

A equipe Tigre brilhou neste final de semana, em São Bernardo do Campo, durante a Copa São Paulo de Judô, o maior evento da modalidade da América Latina. Os atletas são-carlenses ficaram no 11ª colocação geral, entre as 56 equipes participantes. Além disso, alguns atletas tiveram destaque individual e conquistaram seis pódios.

Paula Rossi foi bronze no f3 meio pesado; Silvia Garcia foi ouro no f5 médio; Tatiana Marinho foi ouro no f2 meio pesado; Isabel Santos ficou com o bronze no f6 médio; Pedro Pereira foi bronze no m4 meio pesado e Erasmo Firmino ficou com o bronze no m7 pesado.

Com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Prefeitura de São Bernardo do Campo e o CREF4/SP, a Federação Paulista de Judô (FPJudô) realizou nos dias 18, 19, 25 e 26 de março as quatro fases da 14ª edição da Copa São Paulo de Judô, evento que anualmente recebe milhares de atletas vindos de todo o País.

A Copa São Paulo foi realizada em dois fins de semana. Nos dias 18 e 19 de março foram realizadas as disputas de todas as classes da divisão especial e do sub 13 da divisão aspirante. No dia 25 de março, houve as disputas das demais classes da divisão aspirante, enquanto as competições de kata e da classe veteranos ocorreram no dia seguinte.

