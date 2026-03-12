Skatista de Ibaté conquista 1º lugar em etapa do Circuito E100cia de Skate Old School em Joinville

Nos dias 7 e 8 de março, foi realizada na cidade de Joinville a 1ª etapa do Circuito E100cia de Skate Old School, competição destinada a skatistas a partir de 35 anos. O evento reuniu cerca de 60 atletas de diversos estados brasileiros.

Representando o município de Ibaté, o atleta Edison Adriano, conhecido como Edison Gibi, de 51 anos, competiu na categoria Grand Legend (50+) e conquistou o 1º lugar, sagrando-se campeão da etapa. Além de atleta, Edison Gibi também atua como professor de skate no município, contribuindo para a formação de novos praticantes do esporte.

Pódio – Categoria Grand Legend (50+)

1º lugar: Edison Gibi – Ibaté/SP

2º lugar: Vanderlei Serpa – Blumenau/SC

3º lugar: Sandro Drosan – Carapicuíba/SP

Os próximos compromissos de Edison Gibi já estão definidos. Em junho, ele participará do campeonato Vans Old Is Gold, em Curitiba, considerado um dos maiores eventos de skate old school do país. Já em agosto, o atleta disputará a 2ª etapa do Circuito E100cia, que será realizada em Novo Hamburgo.

