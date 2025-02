Garotada são-carlense que integra nova equipe de skate quer brilhar em torneio estadual - Crédito: Divulgação

Criada a menos de um mês, tendo como coordenador Gilberto Camilo e Bruno Confranieli, como técnico, a Skate Sanca Crew, estreia em competições oficiais representando São Carlos em uma modalidade esportiva que cresce assustadoramente no Brasil, após as expressivas conquistas da “fadinha” Rayssa Leal: o skate.

Assim, a partir das 9h deste domingo, 9, 10 skatistas são-carlenses irão participar do Campeonato Estadual de São Miguel Arcanjo, que integra a Festa da Uva, no município paulista.

O Skate Sanca Crew, criado no dia 15 de janeiro do ano passado é composto por jovens são-carlenses. “Todos estão ansiosos, com frio na barriga, nervosos, mas otimistas”, disse Gilberto, a respeito da estreia. De acordo com ele, os treinos são realizados na pista de skate no Jardim Santa Felícia. “São 8 horas semanais sendo 2 horas por dia de terça-feira a sexta-feira”, observou.

Apaixonado pelo skate, Gilberto afirmou que a Skate Sanca Crew foi criada com o objetivo de realizar treinamentos específicos para competições voltadas para a categoria de base e amadora. “Queremos também promover a inclusão social, resgatar crianças e adolescentes em situação de risco, resgatando-as para o skate”, emendou.

De acordo com o coordenador, a meta do time é ambiciosa, pois a meta é conquistar boas classificações boas em campeonatos regionais e estaduais, visado vagas para o Brasileiro.

A equipe

Composta por 10 skatistas, esta é a equipe são-carlense que começa a jornada na temporada 2025:

Gabriel Maniezo

Alexandre da Silva

Bernardo Oliveira

Vitor Lopes

João dos Santos

Vallentina Camilo

Ysabely Stapanicci

Kathyllee Abrão

Carina Almeida

Beatriz Agnelli

