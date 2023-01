Sesc Verão 2023 recebe o público a partir de 7 de janeiro

Crédito: Divulgação

28ª edição do tradicional evento vai até o dia 12 de fevereiro, com mais de 1300 atividades gratuitas; São Carlos terá várias

O Sesc Verão, uma das mais tradicionais campanhas do Sesc São Paulo, visa incentivar e promover a adoção de um estilo de vida mais ativo por meio da prática regular de atividades físicas. Em 2023, chega à sua 28ª edição, com o tema “Pratique Onde Estiver! Como Quiser!”.

A proposta convida o público de todas as faixas etárias a participarem da diversificada programação de atividades físico-esportivas oferecidas gratuitamente em todas as unidades do Sesc no Estado de São Paulo e, a partir desta experiência, criar uma rotina de movimento que impacta positivamente o bem-estar geral e qualidade de vida.

Desta maneira, entre os dias 7 de janeiro e 12 de fevereiro, o público terá à disposição mais de 1300 atividades, reforçando a necessidade da reocupação, apropriação e reconhecimento de espaços que possibilitem a prática, mantendo o olhar cuidadoso para a diversidade, acessibilidade e acolhimento dos variados públicos.

“A convivência sempre foi característica fundamental das ações oferecidas pelo Sesc em mais de 76 anos de atuação. Após longo período de restrições devido às políticas de distanciamento social e cuidados sanitários por conta da pandemia, retomar o convívio presencial, partilhando momentos e vivências comuns, nos traz grande satisfação”, afirma Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc SP. “As práticas esportivas são oportunidades de realizar encontros, estimulando uma vida ativa e o desenvolvimento integral dos sujeitos, em âmbito pessoal e coletivo. Nesse aspecto, a interação das pessoas, seja nas unidades do Sesc presentes no estado de São Paulo ou nos espaços públicos em que ocorrem as atividades do Sesc Verão, propiciam, de maneira democrática e respeitosa, o contato com a diversidade presente em sociedade”, complementa Miranda.

A programação, que ocorre nas 40 unidades do Sesc no estado, espaços públicos, estações de Metrô (capital paulista), também no formato on-line, oferecerá ao público aulas abertas, cursos, apresentações, debates, workshops e vivências para todas as idades, que possibilitarão a experimentação de diversas modalidades esportivas, gerando novos conhecimentos e oportunidades para o contato com o esporte, enquanto fenômeno cultural e contemporâneo.

Vale ressaltar que, nesta edição do Sesc Verão, 11 unidades contarão com ambientações para a prática esportiva, criadas especialmente para o evento.

“Com o Sesc Verão 2023, o Sesc São Paulo busca oferecer maior variedade de atividades físico-esportivas para incentivar as pessoas a encontrarem a prática que melhor se encaixe no seu perfil e a se manterem em movimento dentro e fora das unidades. Por meio de uma programação intensa, diversificada e predominantemente presencial, queremos sensibilizar o público para os benefícios das atividades físicas, administrando bem o seu tempo, de forma a incluir esse momento de autocuidado no dia a dia”, destaca Carolina Seixas, gerente da gerência de desenvolvimento físico-esportivo.

PROGRAMAÇÃO SESC SÃO CARLOS

Abertura

Vivência

O bonde do esporte

Com equipe A Rua Agradece

Circuito de atividades nascidas nos guetos e disseminadas para vários lugares do mundo, estarão disponíveis para vivência do público em geral, tais como break dance, parkour, basquete trio e slack line, além de várias demonstrações.

Dia 7/1, sábado, das 14h às 17h

Ginásio de eventos

Grátis. Lugares limitados.

Livre

Espetáculo

Desbunde Geral

Com Coletivo Desvelo

Na performance, os artistas são acompanhados por uma musicalidade ritmada que gera em seus corpos possibilidades de diálogo com a rua e com o seu entorno. A partir da permanência da vida de corpos e identidades dissidentes, o grupo transita entre as resistências afroreferenciadas, o brilho e o orgulho LGBTQIA+ e a Era de Aquário.

Ficha Técnica:

Direção e concepção: Djalma Moura

Performers: Erico Santos, Djalma Moura, Juliana Nascimento, Victor Amaro, Sol Almeida, Sabrina Dias e Shayanny Sá

Direção musical: Leandro Perez

Músicos: Leandro Perez e Lucas Brogiolo

Figurino: Coletivo Desvelo

Produção: Dafne Nascimento

Dia 7/1, sábado, às 17h

Área de convivência

Grátis. Lugares limitados.

Livre

Futebóis

Vivência

Espaço Futebóis

Espaço com jogos interativos e de tabuleiro, que trazem como tema o "futebol" e que nos faz refletir quantos tipos de "futebóis" existem e quanto podemos nos apropriar de cada um deles. O desenvolvimento da sociabilidade o aprendizado, a incorporação de novas habilidades e a melhoria do bem-estar, numa perspectiva de educação para a prática autônoma, também estão presentes.

A participação nestes jogos valoriza a prática espontânea das atividades além de favorecer a difusão da cultura esportiva e do convívio coletivo que propaga noções de integração e respeito à diversidade.

De 7/1 a 12/2, sábados e domingos, das 10h às 18h

De 10/1 a 10/2, terça a sexta, das 13h30 às 21h30

Área de convivência interna

Grátis. Lugares limitados.

Livre

Torneios e campeonatos

Futsal

Destinado aos funcionários e seus dependentes das empresas participantes na Copa Sesc Verão de Futsal 2023. O torneio tem como proposta integrar os funcionários das empresas do comércio de bens, serviços e turismo, promover o esporte de lazer e contribuir para o desenvolvimento de valores ligados não somente ao esporte, mas a vida das pessoas, como solidariedade, respeito, cidadania e socialização.

De 11/1 a 10/2, quartas e sextas, das 19h às 22h

Ginásio de eventos

Grátis. Inscrições na Central de atendimento de 6 a 30/12. Pool de 2 empresas. Lugares limitados.

A partir de 16 anos

Vivência

Desafios de Futebol

Com Equipe a Rua agradece

O desafio aqui será no 1x1 do futebol e no futmesa.

Seja na quadra ou na mesa, a diversão será em desafiar e vencer seu adversário, mostrando toda sua habilidade no futebol.

Dia 8/1, domingo, às 15h

Ginásio de eventos

Grátis. Lugares limitados.

Livre

Apresentação

Jogo exibição - futebol de amputados

Com Instituto Social Caminho da Vida

Um jogo exibição entre atletas do Projeto "Futebol de Amputados Corinthians Mogi Sóvida". As equipes são formadas por sete jogadores, sendo que o goleiro precisa ser amputado ou ter alguma deficiência em um dos braços. Já os atletas de linha precisam ser amputados ou ter alguma deficiência em uma das pernas. Esses jogadores não podem tocar na bola com a perna ou braço amputados nem muleta de forma intencional. As demais regras diferem pouco do futebol tradicional.

Dia 15/1, domingo, às 15h

Ginásio de eventos

Grátis. Lugares limitados.

Livre

Apresentação

O feminismo no futebol

com Tamires, Elaine Trevisan e Ana Claudia Bianconi

No país em que o futebol é considerado a paixão nacional, as mulheres tiveram que enfrentar muitos obstáculos socioculturais e até legais para praticar a modalidade. E se, atualmente, ela se desenvolve e pode acolher os sonhos de jovens garotas, é porque muitas mulheres lutaram por cada conquista. E esse movimento de resistência presente em cada símbolo do futebol feminino, assumido ou não, tem um nome: feminismo.

Tamires: jogadora de futebol, tida como uma das maiores laterais do mundo, titular da seleção brasileira já disputou 2 olimpíadas e disputará sua terceira copa do mundo em 2023, conquistou diversos títulos importantes como: Campeonato Dinamarquês: 2016, 2018 Copa da Dinamarca: 2016, 2019 Copa Libertadores da América: 2019, 2021 Campeonato Brasileiro:2013, 2020, 2021, 2022 Campeonato Paulista: 2019, 2020, 2021 Supercopa do Brasil: 2022 pelo e pela Seleção Brasileira Copa América: 2014, 2018, 2022 e Jogos Pan-Americanos: 2015.

Elaine Trevisan: jornalista especializada na editoria de esportes, mestre em Mídia e Tecnologia (UNESP - Bauru), doutoranda em Comunicação e Cultura PROLAM (USP - São Paulo). Atualmente, narradora dos canais ESPN e Starplus. repórter esportiva, comentarista e narradora.

Ana Cláudia Bianconi: ex-atleta amadora de futsal, mestranda no Programa de Pós-graduação em Educação da UFSCar, servidora pública municipal de São Carlos, atuando profissionalmente como treinadora de futsal de meninas e mulheres, é responsável pelo desenvolvimento das categorias de base na modalidade, trabalho que iniciou em 2014 e segue até a atualidade. Atende cerca de 80 meninas (crianças e adolescentes) que se interessam em aprender e praticar o futsal participando de competições.

Vamos falar de feminismo no futebol de mulheres?

15h - Bate-papo

16h - Clínica de futebol feminino com Tamires

17h - Jogo demonstração com narração de Elaine Trevisan

Dia 22/1, domingo

Ginásio de eventos

Grátis. Lugares limitados.

Livre

Vivência

Fútbol Callejero

com Osmar Moreira Souza Junior

Diferente do Futebol que estamos acostumados a jogar, no Callejero a partida é realizada em três tempos, sem a presença de árbitro, contando apenas com a figura do mediador. As equipes são necessariamente mistas e os três pilares - respeito, solidariedade e cooperação - permeiam toda a prática.

Dia 29/1, domingo, as 15h

Ginásio de eventos

Grátis. Lugares Limitados.

Livre

Vivência

Panna KO

Com WZM - Plataforma Brasil-Holanda

"Panna" é uma gíria surinamesa para a expressão futebolística brasileira "por baixo das canetas" ou drible entre as pernas.

Nessa competição de futebol a habilidade e astúcia em driblar valem mais do que 10 vezes um gol feito. Jogadores disputam um contra um em uma pequena arena. A malícia do jogo vem de se impor para o oponente sem demonstração de emoção e sem perder uma gota de suor. Tudo isso com uma batida Hip Hop numa atmosfera de descontração.

Dia 5/2, domingo, as 15h

Ginásio de eventos

Grátis. Lugares limitados.

Livre

Aulas Abertas

Alongamento

Com educadores do Sesc

Aula de alongamento para aumentar os níveis de flexibilidade e relaxamento dos músculos e, com isso, diminuir os riscos de lesões, melhorar e corrigir a postura corporal e estimular a qualidade dos movimentos nas atividades diárias.

De 7/1 a 11/2, sábados, às 10h

Galpão

Grátis. Retiradas de senhas no local da atividade, com 30 minutos de antecedência. Lugares limitados.

12 anos

Yoga

Com educadores Sesc

Prática indiana com exercícios de respiração, posturas (ásanas) e movimentos que promovem a força, a flexibilidade e colaboram para o autoconhecimento, a concentração e a prática da meditação.

De 8/1 a 5/2, domingos, às 9h30 e às 10h30.

Galpão

Grátis. Retiradas de senhas no local da atividade, com 30 minutos de antecedência. Lugares limitados.

12 anos

Aula aberta

Yoga para crianças

Com Clara Luiz

Prática da yoga de forma lúdica utilizando a experiência corporal com exercícios respiratórios (pranas), exercícios físicos (asanas), atividades em dupla e momentos de afeto e união, com muita brincadeira e leituras de estórias, respeitando a faixa etária indicada.

Clara Luiz é formada em Educação Física, tem pós-graduação em Psicopedagogia, Yoga e Práticas Holísticas. Tem formação em Yoga, Yogaterapia e Yoga para crianças e Mindful Kids.

Dia 08/01 - Yoga em Família, para crianças de 3 a 5 anos, acompanhadas de 1 adulto responsável

Dia 15/01- Yoga em Família, para crianças de 6 a 11 anos, acompanhadas de 1 adulto responsável

Dia 22/01 - Yoga para crianças de 3 a 5 anos

Dia 29/01 - Yoga para crianças de 6 a 9 anos

Dia 05/02 - Yoga para crianças de 10 a 12 anos.

Domingos, às 11h

Sala de atividades corporais

Grátis. Retiradas de senhas na Loja Sesc, com 30 minutos de antecedência. Lugares limitados.

Ballet fitness e clássico

Com Gabriela Bagnato

O ballet clássico é uma das modalidades mais importantes e influentes da dança e o ballet fitness é uma modalidade que mistura movimentos básicos do ballet clássico com exercícios de treino funcional.

Nesta aula você experimentará as duas modalidades por meio de exercícios elaborados para expressão e consciência corporal, vivência na dança, socialização, bem como ganho de força muscular, alongamento, equilíbrio, postura, coordenação motora e condicionamento físico. Pode ser realizado por pessoas sem experiência no ballet.

Gabriela Bagnato é psicóloga e professora de ballet clássico no Ballet Expressão de São Carlos. Ainda na infância, iniciou seus estudos em dança no Sesc São Carlos. Como bailarina tem experiência no ballet clássico, sapateado, jazz e contemporâneo. Atua há mais de 10 anos dando aulas de dança para crianças, adolescentes e adultos.

Dias 10 e 12/1, terça e quinta, às 9h, 16h30 e 18h30

Dias 11 e 13/1, quarta e sexta, às 8h, 17h e 19h

Sala de atividades corporais

Grátis. Retiradas de senhas na Loja Sesc, com 30 minutos de antecedência. Lugares limitados.

Danças circulares

Com educadores do Sesc

A dança circular é uma atividade realizada em roda, com diversas finalidades, dentre elas facilitar um ambiente de união, centramento e um estado elevado de conexão consigo e com o outro, através das coreografias que trazem as diversas manifestações dos povos do mundo. Tem o corpo físico que dança, o mais importante veículo para expressar e manifestar essas sensações.

Dia 14/1, sábado, às 16h

Galpão

Grátis. Lugares limitados.

Livre

Força e Condicionamento

Com educadores do Sesc

Aula dinâmica e na medida para garantir o treino da semana.

Dias 17 e 19/1, terça e quinta, às 9h, 16h30 e 18h30

Dias 18 e 20/1, quarta e sexta, às 8h, 17h e 19h

Sala de atividades corporais

Grátis. Retiradas de senhas na Loja Sesc, com 30 minutos de antecedência. Lugares limitados.

Garuda

Com TC pilates

Garuda é uma modalidade que abrange os princípios do pilates, os pranayamas (respirações) e asanas (posturas) do yoga com a fluidez da dança.

Dia 24/1, terça, às 16h30

Dia 25/1, quarta, às 8h

Dia 26/1, quinta, às 18h30

Dia 27/1, sexta, às 19h

Sala de atividades corporais

Grátis. Retiradas de senhas na Loja Sesc, com 30 minutos de antecedência. Lugares limitados.

Stretch-eze

Com TC pilates

O Stretch-eze é uma faixa de resistência usada como suporte e resistência para o fortalecimento e alongamento do centro do corpo, ao mesmo tempo, cria a sensação de estar sustentado e relaxado. Usada em práticas de pilates, yoga, alongamento e meditação, facilita o aprendizado do movimento e capacidade do corpo em receber novos estímulos com mais precisão e menos tensão.

Dia 24/1, terça, às 18h30

Dia 25/1, quarta, às 17h

Dia 26/1, quinta, às 9h

Dia 27/1, sexta, às 8h

Sala de atividades corporais

Grátis. Retiradas de senhas na Loja Sesc, com 30 minutos de antecedência. Lugares limitados.

Flow wheel

Com TC pilates

Aliando diferentes técnicas como yoga e pilates, a modalidade Flow Wheel utiliza a roda como protagonista. Explorando diferentes posturas e movimentos de variadas inspirações, a metodologia Flow Wheel oferece variabilidade de estímulos motores, proprioceptivos, sendo uma aula desafiadora de fortalecimento e centralização.

Dia 24/1, terça, às 9h

Dia 25/1, quarta, às 19h

Dia 26/1, quinta, às 16h30

Dia 27/1, sexta, às 17h

Sala de atividades corporais

Grátis. Retiradas de senhas na Loja Sesc, com 30 minutos de antecedência. Lugares limitados.

Ritmos

Com educadores do Sesc

Aulas de dança com ritmos variados, brasileiros e internacionais, elaboradas para desenvolver a coordenação motora, a expressão, consciência corporal e condicionamento físico. Valorizam a participação, a vivência na dança e a socialização.

Dias 31/1 e 2/2, terça e quinta, às 9h, 16h30 e 18h30

Dias 01/2 e 3/2, quarta e sexta, às 8h, 17h e 19h

Sala de atividades corporais

Grátis. Retiradas de senhas na Loja Sesc, com 30 minutos de antecedência. Lugares limitados.

Aula aberta

Levantamento de peso olímpico

Com Flávio Henrique Cardoso

O levantamento de peso olímpico é um dos esportes mais antigos e ainda é um dos mais tradicionais na atualidade. Além de ser uma modalidade específica, seus fundamentos também são utilizados para melhoria de condicionamento físico, ganho de força e potência para outras modalidades, para reabilitação e bem-estar. Venha experimentar os movimentos Snatch e Clean&Jerk com foco principal na postura e correções.

Flávio Henrique Cardoso, profissional de Educação Física há mais de 10 anos e trabalhando com Cross Training desde 2013. Conhecimento expressivo em levantamento de peso olímpico, utilizado especialmente para a qualidade de vida.

Dias 7 e 9/2, terça e quinta, às 9h, 16h30 e 18h30

Dias 8 e 10/2, quarta e sexta, às 8h, 17h e 19h

Galpão

Grátis - Retirada de senhas no local da atividade, com 30 minutos de antecedência. Lugares limitados.

Piscina

Vivência

Recreação aquática

Com educadores do Sesc

Jogos e brincadeiras na água, que estimulam a prática de atividades físicas, a convivência e a parceria de forma lúdica e divertida.

De 7/1 a 4/2, sábados, às 14h

Piscina externa

Grátis. Necessário apresentar Credencial Plena e exame dermatológico válidos. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

Livre

Aula aberta

Hidrorecreativa

Com educadores do Sesc

Aulas recreativas compostas por exercícios de força e resistência na água, que além de ajudar na melhoria do condicionamento físico oferece aos participantes um espaço de integração. Passe o protetor solar e venha se divertir com a gente.

De 8/1 a 5/2, domingos, às 11h

Piscina externa

Grátis. Necessário apresentar Credencial Plena e exame dermatológico válidos. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

12 anos

Vivência

Parede de escalada

Com equipe Altitude

Vivência realizada em uma parede com 2 metros de altura posicionada na piscina, que permite a experimentação da prática da escalada com toda segurança e com uma divertida queda na água.

De 7 a 10/2, terça a sexta, das 15h às 21h

Dias 11 e 12/2, sábado e domingo, das 10h às 17h

Piscina externa

Grátis - Necessário apresentar Credencial Plena e exame dermatológico válidos. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

Atividades Recreativas

Touch Tennis

Versão modificada do tênis, é jogado em quadra compacta, com bolas de espuma e raquetes menores. As dimensões da quadra são reduzidas e a contagem também é encurtada, se tornando um esporte dinâmico, divertido e acessível para todas as idades.

De 10 a 13/1, terça a sexta, das 15h às 21h

Dia 14/1, sábado, das 10h às 12h e das 14h às 18h

Quadra externa inferior. Lugares limitados.

Grátis

Verão +60

Com educadores do Sesc

Jogos e atividades esportivas na medida para quem já passou dos 60 anos e quer iniciar, experimentar ou manter uma rotina de prática de atividades físicas.

De 18/1 a 10/2, quartas e sextas, das 16h às 17h

Ginásio de eventos

Grátis. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

Acima de 60 anos

Verão Jovem

Com educadores do Sesc

Nestas férias encontre sua turma e venha praticar esportes com a gente.

Quartas: vôlei

Quintas: basquete

Sexta: futsal

De 18/1 a 10/2, das 17h às 18h30

Ginásio de eventos

Grátis. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

16 anos

Oficina de ioiô

Com Robson Júnior

Ioiô é um dos brinquedos mais antigos que existe e que atravessa gerações com brincadeiras e desafios. Com aulas de manobras, personalização de ioiô e apresentações freestyle com atleta, essa oficina terá muita diversão e desafios.

Dia 14/1, sábado, às 14h, 15h, 16h e 17h

Foyer do teatro

Grátis. Retiradas de senhas na Loja Sesc, com 30 minutos de antecedência. Lugares limitados.

Air track

Com Abajur Eventos

Uma pista de 15 metros para acrobacias e saltos, que proporciona a realização de vários movimentos de forma dinâmica e desafiadora. Usado para fins recreativos, o air track oferece a possibilidade de experiências corporais diferentes e prazerosas para todas as faixas etárias. Usado também para fins competitivos, proporciona o aperfeiçoamento da técnica de saltos e acrobacias diminuindo o impacto e consequentemente as lesões.

Dia 21/1, sábado, das 11h às 16h

Galpão

Grátis. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

Livre

Skate

Com Equipe Switch

Uma prancha chamada shape, quatro rodas pequenas e dois eixos são suficientes para realizar manobras com diferentes graus de dificuldade ou simplesmente deslizar sobre o solo. Um esporte radical nascido nas ruas que chegou ao cenário olímpico.

Dia 28/1, sábado, das 10h30 às 17h30

Quadra externa inferior

Grátis. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

Livre

Vôlei e Futmesa

Com New Workout

Os esportes tradicionalmente praticados em quadra são transferidos e adaptados para serem realizados sobre um a mesa parecida com uma mesa de tênis de mesa. Venha se desafiar nestas modalidades.

De 31/1 a 3/2, terça a sexta, das 15h às 21h

Dia 4/2, sábado, das 10h às 12h e das 14h às 18h

Quadra externa inferior

Grátis. Inscrições no local e horário da atividade. Lugares limitados.

Livre

Vivência

Para Brincar de Esportes

Com educadores do Sesc

No mês de janeiro, as crianças são convidadas a entrar no universo dos esportes por meio de oficinas e vivências. As pequenas e os pequenos poderão conviver, aprender, praticar atividades físicas e principalmente brincar e se divertir para valer.

De 10 a 27/1, terça a sexta, das 14h às 18h

Grátis. Inscrições semanais. Vagas limitadas.

Quem pode participar?

Crianças de 6 anos completos a 12 anos e exclusivo para dependentes de credencial plena.

Como participar?

Serão realizadas pré-inscrições, semana a semana, de acordo com o período de interesse.

Turma 1 - 10 a 13/01 – abertura da pré-inscrição: 03/01 às 15h

Turma 2 - 17 a 20/01 – abertura da pré-inscrição: 10/01 às 15h

Turma 3 - 24 a 27/01 - abertura da pré-inscrição: 17/01 às 15h

Pré-inscrição

 É a reserva da vaga;

 Será feita online, pelo APP Credencial Sesc SP ou pelo site centralrelacionamento.sescsp.org.br;

 Para quem já tem o acesso, basta ir ao menu de serviços e escolher a opção “inscrições”;

 Para o primeiro acesso nesses canais, será necessário, escolher a opção “crie sua senha”, inserira seu CPF e finalize com a criação da sua senha. Pronto, seu acesso já está ativo!

Como efetivar a inscrição?

 Após a realização da pré-inscrição online, o responsável pela criança deverá comparecer na Central de Relacionamento do Sesc, em até 3 dias (terça a quinta), para efetivação da inscrição, em cada turma de interesse;

 O não comparecimento nesse período, acarretará perda da vaga;

 Essa efetivação consiste no preenchimento de fichas de inscrição, com informações pessoais da criança, pelo pai ou responsável legal da criança;

 Não será necessário realizar agendamento para a Central de Relacionamento para essa efetivação.

Triatlo

Festival de Triatlo

Esta atividade é pensada para quem está iniciando a prática do triatlo e tem como objetivo contribuir para a democratização do esporte. É composto por provas de natação de 200m, ciclismo 10,2Km e corrida 3,4 Km nas categorias Individual Feminina, Individual Masculina e Equipes Mistas ou não, com 2 a 3 integrantes.

Dia 12/2, domingo, das 7h às 12h

Grátis

Livre

Inscrições na Central de Atendimento:

De 10 a 15/1, terça a domingo - exclusivo para Credencial Plena

De 17/1 a 3/2, terça a domingo para outras categorias e não credenciados, sujeito à disponibilidade de vagas.

Menores de 18 anos podem participar mediante apresentação do termo de autorização preenchido pelo responsável.

Retirada de kits

Dia 11/2, sábado das 13h às 18h

Bate-papo

Como fazer uma boa prova de Triatlo

Com educadores do Sesc

Na retirada de kits para realização da prova, teremos um encontro com os educadores do Sesc que trarão dicas de como realizar uma boa prova de Triatlo.

Dia 11/2, sábado, às 15h

Galpão

Grátis - Lugares limitados

