São Carlos terá representantes na “Run For Life”, em Analândia

Equipe são-carlense promete empenho em Analândia: busca por boas posições - Crédito: Divulgação

A cidade de Analândia será palco, a partir das 8h deste domingo, da etapa de abertura do Circuito “Run For Life”, prova que terá um percurso de 5 quilômetros no asfalto. Porém há subidas, o que deve exigir muita força e condicionamento físico dos atletas.

A largada e a chegada será na praça central de Analândia, e os competidores passarão próximo a Cachoeira do Salto e ainda visualizar a estátua do Cristo, os morros do Camelo e do Cuscuzeiro.

São Carlos terá na prova nove atletas e a perspectiva é que todos façam boas provas. Essa e a expectativa do técnico Alesandro Pereira. Segundo ele, pelo menos cinco tem chances de pódio. “Nosso foco enquanto equipe de corrida da cidade de São Carlos, é fomentar a prática esportiva, trazer qualidade de vida, incluir socialmente, além de revelar futuros campeões. Sabemos que não é um trabalho em curto prazo, mas temos uma boa perspectiva diante de nosso trabalho”, salientou.

QUEM COMPETE POR SÃO CARLOS

Márcio Eduardo Carvalho

Ana Paula dos Anjos Vitorasse

Larissa Missali Ferreira

Maria Aparecida Araújo

Flodoaldo Oliveira Carvalho

Renata Firmino

Renan Rocha

Domingos Pereira Soares

Fabíola de Barros

