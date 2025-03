São Carlos promete um time equilibrado e competitivo na Bezinha

João Batista: “O objetivo é sempre buscar o acesso. Eu acho que esse aí é o principal objetivo que nós temos” - Crédito: Divulgação

Sob o comando do técnico João Batista, o São Carlos inicia as atividades de olho no Campeonato Paulista da Série B, que tem início previsto para o dia 19 de abril. A Águia estreia no dia seguinte, quando joga contra o Flamengo de Guarulhos, em local ainda a ser definido pela FPF, já que o time anfitrião foi penalizado com a perda de dois mandos de jogos por problemas ocorridos na Bezinha em 2024.

Com passagens por Oswaldo Cruz, Campinas, Barueri, Guaçuano, Itapirense, Inter de Limeira, União São João de Araras, Rio Branco de Americana e Batatais, João Batista dirige a Águia pela segunda vez. O comandante esteve à frente do clube na Bezinha de 2024, quando a equipe foi eliminada nas quartas de final pelo Araçatuba. Ele também dirigiu o time sub20 na Copa São Paulo em 2025.

A Águia vai para o seu terceiro ano de Bezinha e em 2025, o time sonha alto. Em entrevista, João Batista afirmou que a meta é formar uma equipe equilibrada e competitiva e este ano, com a liberação por parte da FPF de permitir três atletas com idade superior a 23 anos, o clube pretende contratar jogadores com mais experiência.

João Batista disse que o São Carlos entra em 2025 com uma base formada no ano passado e com mais tempo para trabalhar, acredita em uma equipe mais preparada para o campeonato, que terá a participação de 15 times divididos em três grupos.

Na fase de classificação, além do Flamengo de Guarulhos, o São Carlos enfrenta o Independente de Limeira, Batatais e o Guarulhos.

A entrevista

São Carlos Agora - Hoje, como está a montagem do São Carlos para a Série B?

João Batista - É, ainda estamos em formação, né? Na verdade, nós iremos nos apresentar agora dia 12 com parte do elenco que jogou a Taça São Paulo. Temos alguns jogadores emprestados, estamos aguardando as definições dos campeonatos para que nós possamos aí tentar contratar mais algumas posições e iniciar os trabalhos visando a competição que se inicia em abril.

SCA - Com quantos atletas pretende trabalhar? A FPF permite três acima de 23 anos. O clube irá contratar algum jogador mais experiente? Por que?

João Batista - Nós temos o limite de 26 atletas inscritos. É evidente que, diferente do ano passado, esse ano nós teremos aí uma lista B em função dos atletas que atuaram na Taça. Quanto a atletas acima da idade, a gente tem o Dezinho, que já é um jogador que tem contrato com o clube, que está emprestado para o Enviema/MS. Ele retorna e a ideia é iniciar com o time dentro do limite, dentro das possibilidades e das condições do clube, tentar contratar mais dois jogadores acima da idade, que eu acho que é de suma importância, principalmente se tratando do nosso clube, que é bastante jovem.

SCA - O time estreia dia 20 de abril contra o Flamengo. Os trabalhos técnicos e táticos até lá serão suficientes? Terá jogo treino?

João Batista - É, na verdade, diferente do ano passado, hoje nós temos uma base. É jovem, mas nós temos e isso facilita bastante até em termos de entrosamento e de condições de atingir o nível adequado para a estreia. E também a ideia é trazer jogadores que estão atuando, né, Na A4, A3, alguns de outros estados. Então isso: aí acaba encurtando bastante essa preparação em termos de condições de jogo. Evidente que precisamos sim realizar alguns jogos treino, mas ainda não planejamos isso porque estamos nos estruturando a nossa parte física para que possamos alojar os atletas e esperamos que a gente possa contratar jogadores dentro do perfil que a gente trabalha para que nós possamos encurtar, como eu disse anteriormente, essa fase de preparação.

SCA - Ano passado, na Bezinha, a equipe apresentou altos e baixos. Como será o perfil do grupo em 2025?

João Batista - Eu entendo que o ano passado foi meio que atípico. A direção adquiriu o clube na correria, nós tínhamos praticamente três semanas para colocar um time em campo e tivemos também muitas dificuldades naquele momento e acabamos jogando com um grupo reduzido e muito novo. Acredito que esse ano vai ser diferente, acho que independente da nossa apresentação não ter acontecido ainda, estamos conversando com alguns atletas e esperamos que a gente possamos ser felizes nessas contratações. O perfil do atleta para nós é trazer jogadores no limite, para que possa dar um pouco de maturidade, já vi que a gente tem muitos jogadores jovens e a gente precisa dar um pouco mais de experiência para esse grupo.

SCA - O time que está sendo montado é competitivo? Quais as aspirações do clube na Bezinha?

João Batista - O objetivo é sempre buscar o acesso. Eu acho que esse aí é o principal objetivo que nós temos. É evidente que a gente precisa realmente montar um time competitivo. Creio que pegamos um grupo muito duro, com Guarulhos, Flamengo, Batatais e Independente. Talvez é um grupo mais difícil, entre todos os grupos e eu acredito que são equipes competitivas, equipes que trabalham no limite, equipes também que tiveram a oportunidade de jogar a Taça. Então tem uma base e eu acho que vai ser um grupo bastante disputado e isso é importante, porque quando você é bastante exigido na primeira fase, isso te molda, né, para o resto da competição.

SCA - Em São Carlos, onde os atletas ficarão alojados e onde irão realizar as atividades físicas e táticas?

João Batista - Nós tínhamos um acordo para a permanência no Luisão (estádio) até a Taça São Paulo. Agora vamos retornar para o Pérea (hotel), para as quadras. Ali tem uma estrutura onde que nós já havíamos utilizado anteriormente. Então a gente retorna para lá. Os trabalhos, será no Zuzão (estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira), na UFSCar e na USP. Tivemos a oportunidade de treinar no Monjolinho e alguns treinos, principalmente os pré-jogos, no Luisão. Então a gente tem um leque de opções para que possamos nos preparar bem para essa competição.

SCA - Quando começam os trabalhos e quem fará parte da comissão técnica?

João Batista - Aguardando algumas definições de profissionais que estão atuando nesse momento para formar a comissão. A gente pretende assim que terminas a primeira fase da A4 e da A3, onde temos algumas possibilidades profissionais para que nós possamos trazer. Hoje a nossa comissão é composta por mim, João Batista como treinador, o Rafael Bastos como auxiliar e o Júlio César como treinador de goleiros. Estamos aguardando as definições até terça-feira de mais um preparador físico, um roupeiro e um massagista para que nós possamos aí iniciar nosso trabalho com uma comissão completinha.

