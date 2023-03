São Carlos promete time para disputar o acesso na Série B

SIGA O SCA NO

Antunes garantiu que São Carlos irá lutar pelo acesso a Série A3 - Crédito: Fernando Calzzani/FPF

Poder lutar pelo acesso a Série A3 em 2024. Esta é meta do São Carlos para a temporada 2023 no Paulista da Série B. A informação foi dada pelo presidente Carlos Antunes que garantiu que o clube deverá anunciar até o final desta semana, o nome do técnico que irá comandar a equipe.

“Estamos trabalhando muito para trazer um treinador experiente” disse o dirigente ao São Carlos Agora que adiantou ainda que a Águia já está formando um grupo de atletas que terá condições de lutar pelo acesso. “Os jogadores que irão vestir a camisa do São Carlos irá dar total respaldo para a comissão técnica em busca do acesso”, prometeu.

De acordo com Antunes a Águia terá 28 atletas, número que a FPF permite inscrever na competição. “Queremos fechar com o treinador ainda essa semana”.

SEM REBAIXAMENTO

Este ano a Série B terá um perigo extra, já que as equipes eliminadas logo na primeira fase serão rebaixadas para a recém criada quinta divisão pela FPF.

Porém esta preocupação não passa pela cabeça de Antunes que acredita que o time irá longe na Bezinha. “Para escapar do rebaixamento tem que estar entre os 16. Então é importante pensar jogo a jogo e fase em fase. O objetivo final é subir, mas é uma competição longa e por isso é importante ir passo a passo”, relatou.

Leia Também