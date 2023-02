São Carlos pega Vinhedo em busca da reabilitação na Superliga B

Time são-carlense tenta a reabilitação na Superliga B - Crédito: Jonas Bezerra

Em busca da recuperação na Superliga B, São Carlos tem um difícil desafio nesta sexta-feira, 10. A partir das 20h, no ginásio municipal de esportes Antonio Elias, a equipe comandada pelo técnico Alexandro Pan encara Vinhedo pela quarta rodada da competição.

São Carlos e Vinhedo ocupam o 3º e 4º lugares, respectivamente, na classificação geral. A perspectiva é que será um grande duelo de duas equipes. Sobre o encontro o técnico Alexandro Pan, fez a análise. “Teremos uma partida difícil em Vinhedo. Uma equipe que se assemelha bastante com a nossa, com potencial de ataque variado. Durante a semana tentamos corrigir nossos erros que tivemos lá no jogo em Osasco contra o Bradesco quando perdemos de 3 a 2 por alguns detalhes. Estamos preparados e vamos com força total lá para Vinhedo tentar uma vitória”.

Pan disse ainda que haverá uma mudança da equipe. A central Manu teve uma lesão durante a semana e a Larissa entrará em seu lugar.

