São Carlos marca presença no 10º Giro do Interior

Time são-carlense está pronto para mais um desafio que promete ser desgastante - Crédito: Divulgação

Os pedais dos ciclistas da Associação São-carlense de Ciclismo (ASC) prometem “ferver” neste final. Nove integrantes da equipe que tem como técnico Everton Ton Douglas Silva irão participar do 10º Giro do Interior de São Paulo – 2023, promovida pela Prefeitura Municipal de Barra Bonita, em parceria com a Federação Paulista de Ciclismo (FPC).

O evento acontecerá na cidade de Barra Bonita, neste sábado, 25 e domingo, 26, percorrendo em suas três etapas as cidades de Barra Bonita e Macatuba.

O evento está dividido nas categorias elite, juventude, open (masculino e feminino), máster B e máster C 50. A elite paulista do ciclismo estará presente e o Giro tem os moldes do tradicional Giro da Itália.

Ao São Carlos Agora, Tom relato relatou que a expectativa é grande e a possibilidade de bons resultados é real, uma vez que os ciclistas que irão representar a equipe e a cidade se preparam desde o início da temporada para as provas que constam no calendário da ASC.

QUEM COMPETE

Leandro Andreotti - Elite

Maycon Sarracini - Master B

Gustavo Faria Vasconcelos Carvalho - Elite

Italo Figueiredo - Open Masculino

João Rafael Pereira - Open Masculino

Thales Generoso - Open Masculino

Victor Damianovic - Open Masculino

João Vitor de Souza Silva - Open Masculino

Rod Martins - Master B

