São Carlos joga bem e estreia com vitória na Superliga B

SIGA O SCA NO

Jogadoras do time são-carlense vibram com a vitória em cima do Mackenzie - Crédito: Jonas Bezerra

Depois de quase dois meses de treinamento intensos, São Carlos conquistou uma expressiva vitória na estreia da Superliga B Feminina de vôlei feminino.

Na noite de sexta-feira, 20, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, o time são-carlense venceu o Mackenzie/MG por 3 sets 1, parciais de 26/24, 13/25, 25/18 e 25/19.

Depois do equilíbrio na primeira parcial quando fez 26 a 24, a equipe sofreu um apagão no segundo set e foi superado pelas mineiras. Nos dois últimos sets, com o bloqueio e ataque voltando a virar bolas, São Carlos se impôs em quadra e venceu, fechando a partida em 3 sets a 1.

Segundo a comissão técnica, a vitória foi importante para equipe iniciar bem a competição e buscar a classificação à semifinal. Segundo ela, o caminho é longo e, assim como o Mackenzie, os jogos serão difíceis, equilibrados e decididos nos detalhes.

“Fizemos um jogo contra a forte equipe do Mackenzie. O público pode ver um grande espetáculo. Nossas meninas estão de parabéns, pois conseguiram colocar em prática que trabalhamos nos dias que antecederam a partida. Graças a Deus conseguimos um resultado que vai ser muito importante na nossa caminhada rumo às semifinais. Agora, vamos trabalhar para acertar os erros, os ajustes que têm que ser feitos, pois na quinta-feira (dia 26) temos outro desafio frente ao Sesi Bauru. Contamos com a torcida, que ela venha ao ginásio, torcer e empurrar para que possamos conquistar a segunda vitória”, disse o técnico são-carlense, Alexandro Pan.

Além de São Carlos e Mackenzie, disputam a competição o Bluvolei/SC, Bradesco Esportes/SP, Curitiba/PR, Recife/PE, Sesi Bauru, Chapecó/SC, Vinhedo e Taubaté/SP.

O próximo compromisso de São Carlos será nesta quinta-feira, 26, às 19h30, diante do Sesi Bauru. O confronto acontece novamente no “Milton Olaio Filho”, em São Carlos.

São Carlos joga com: Bia, Débora, Estér, Gabizinha, Isabelinha, Jé Dantas, Larissa, Laryssa Carioca, Luana, Manú, Paloma, Sabrina e Vívian.

Leia Também