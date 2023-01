São Carlos faz jogo parelho, mas perde para o Botafogo

São Carlos fez um jogo bem equilibrado com o Botafogo e foi castigado na etapa final - Crédito: Brendow Felipe/São Carlos FC

O placar foi diferente, mas o enredo da história, praticamente idêntico. Se no primeiro jogo da rodada dupla desta sexta-feira, 6, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o Grêmio poderia ter liquidado o Pinheirense na etapa inicial e acabou goleado no segundo tempo por 4 a 1, o resumo do segundo jogo entre São Carlos e Botafogo, pela segunda rodada da fase de classificação do grupo 19 da Copa São Paulo, não foi diferente.

A Águia poderia ter garantido um bom resultado no primeiro tempo. Não fez a lição e acabou sendo derrotado por 1 a 0 na etapa final para o time da Estrela Solitária. Mas o jogo foi parelho durante os 90 minutos.

Mostrando um jogo bem equilibrado, o time de Wendel de Freitas soube se defender e anulou as principais jogadas do Fogão que criou chances. Mas a Águia foi muito mais eficiente nas jogadas de ataque e se não parava no goleiro, era a trave que salvava os cariocas.

Na etapa final, o Botafogo cresceu de produção, mas o São Carlos conseguia equilibrar as ações. Mas não levava muito perigo ao gol carioca.

Mas aos 25 minutos, numa jogada de rara habilidade, o atacante Sapata se livrou de quatro defensores são-carlenses e tocou para o atacante João Victor que deu um drible desconcertante na marcação e chutou sem chances para o goleiro. Fez o único gol do jogo que garantiu a vitória botafoguense.

Encerrada a segunda rodada, o Botafogo já está classificado para a segunda fase com 6 pontos. O Pinheirense soma 3 pontos e o São Carlos e o Grêmio somam um ponto cada e estão em situação delicada na competição.

Leia Também