São Carlos faz a festa de pódios no Circuito Paulista de Mountain Bike

SIGA O SCA NO

Uma competição recheada de lama, técnica e muitos desafios: assim foi o Circuito Paulista em Leme - Crédito: Divulgação

São Carlos fez bonito na etapa de abertura do Circuito Paulista de Mountain Bike, realizado na manhã de domingo, 12, em Leme. A competição terá ainda mais quatro etapas ao longo de 2023.

Várias equipes da cidade esteve presente, como a Associação São-carlense de Ciclismo e Pedala São Carlos, cujos representantes participaram de um circuito técnico e devido ao tempo instável e com muita chuva, com muita lama e exigência física ao máximo.

De acordo com os ciclistas, a prova foi disputado em baixo de chuva com muito barro. Em alguns trechos, devido à dificuldade, tiveram que empurrar as bikes por até 8 kms.

Apesar dos obstáculos, São Carlos fez bonito e os representantes conquistaram nove pódios, sendo que um conquistou a primeira colocação.

“O percurso foi reduzido praticamente pela metade para a categoria PRO que foi o mesmo para a Sport. Antes da largada muitos atletas decidiram não largar avaliando os riscos do percurso, outros desistiram em prova, não concluindo. Os atletas mostraram muita vontade em concluir a prova e ir em busca de seus resultados individuais. Independentemente do resultado todos demostraram muita resiliência e garra em competir, com um percurso cheio de lama, estava difícil desenvolver a pedalada e performance”, disse Tom, um dos técnicos de uma das equipes presentes na competição.

Os pódios foram os seguintes:

Evaldo Ferrari 1º - Master C2 55 a 59 anos

Valteir Alves Pais 2º - Master C2 55 a 59 anos

Alexsandro Gustavo - 3º Sport Sub-25

João Vitor de Souza Silva 3º - Sub 23 19 a 22 anos

Adriano Octavio Fernandes 3º - Master C1 50 a 54 anos

Neto Caporazzo 3º - Sport Sub 35 Masculino

Jose Silvio Recalde 4º - Master C2 55 a 59 anos

Luccas Casella Mattiello 4º - Sport Sub 25 Masculino

Yuri Leite Goncalves de Ar 5º -Junior 17 a 18 anos

DEMAIS PARTICIPAÇÃO SÃO-CARLENSE

Pedro Nunes Alves 7º - Sub 30 23 a 29 anos

Jocimar Jocimar 7º - Master A2 35 a 39 anos

Lucas Simoes Barbosa 7º - Junior 17 a 18 anos

Oziel De Paula Melo 7º - Master D 60 a 85 anos

Jaime Ramos Bueno 8º - Master B1 40 a 44 anos

Italo Martonio Figueiredo 8º - Sub 30 23 a 29 anos

Alex Ciacci 8º - Sport Sub 55 Masculino

Matheus Alves Vianna 8º - Juvenil 13 a 16 anos

Mauricio Henrique David 9º - Junior 17 a 18 anos

Joao Rafael Pereira 10º - Master A1 30 a 34 anos

Tiago Pereira / Wellington 10º - Dupla Masculina 13 a 80 anos

Danilo Roberto de Araujo 11º - Sport Sub 25 Masculino

Maycon Rodrigo Sarracini 12º - Master A2 35 a 39 anos

Fabio Eduardo Emygdio de Faria 12º - Sport Sub 55 Masculino

Adenalto Adenalto 14º - Sport Sub 35 Masculino

Reginaldo Ferreira Silva 16º - Master B1 40 a 44 anos

Felipe da Costa Barbosa 17º - Master A2 35 a 39 anos

Rodrigo Goncalves de Paula 18º - Master B1 40 a 44 anos

Itamar Carvalho 24º - Sport Sub 45 Masculino

Leia Também