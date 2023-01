São Carlos estreia dia 20 na Superliga B

Time são-carlense inicia a Superliga B otimista e com planos ambiciosos - Crédito: Jonas Bezerra

A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) divulgou, recentemente, a tabela dos confrontos da fase classificatória da Superliga B Feminina. São Carlos estreia em casa no dia 20 de janeiro, às 19h30, diante do Mackenzie/MG. O confronto acontece no ginásio municipal de esportes “Milton Olaio Filho”.

Ao todo, são 10 equipes participantes da Superliga B 2023. Além do time são-carlense, disputam: Chapecó/SC, Bluvolei/SC, Bradesco Esportes, Sesi, Curitiba Vôlei/PR, Mackenzie/MG, Recife, Vinhedo e Vôlei Taubaté.

Sobre a equipe, o técnico Alexandro Pan Grilo destacou que “é uma equipe renovada com relação à última Superliga B. Temos uma mescla de jogadoras experientes com jovens talentos. A preparação iniciou em novembro de 2022, focando mais a parte física e os fundamentos individuais de cada atleta. Retornamos do descanso de final de ano e agora a preparação é totalmente voltada para a formação de uma equipe titular. Eu o Balu temos um planejamento de jogo e vamos trabalhar para fazer com que tudo o que treinamos seja colocado em prática a partir de agora”.

Sobre a Superliga B, o técnico são-carlense ressaltou: “Teremos uma competição muito mais nivelada do que foi a Superliga B do ano passado, mas estamos confiantes que podemos fazer uma boa participação, buscando sempre subir um degrau de cada vez. Nosso primeiro objetivo é começar com uma boa apresentação na estreia, dia 20, contra a forte equipe do Mackenzie de Belo Horizonte. Depois nos prepararmos para buscar uma das quatro vagas às semifinais da competição”.

São Carlos joga com: Bia (levantadora), Débora (oposta), Ester (ponteira/oposta), Gabizinha (ponteira) Isabelinha (líbero), Jé Dantas (ponteira), Larissa (central), Laryssa Alves (ponteira) Luana (levantadora), Manú (central), Paloma (ponteira), Sabrina (ponteira/oposta) e Vívian (central). Técnico: Pan. Assistente: Balú.

SUPERLIGA B - CALENDÁRIO 2023

FASE CLASSIFICATÓRIA

20/1 (sexta) – 19h30 – São Carlos x Mackenzie – Milton Olaio Filho

4/2 (sábado) – 17h – Bradesco Esportes x São Carlos – CE Bradesco

10/2 (sexta) – 20h – Vinhedo x São Carlos (Jayme Ferragut)

14/2 (terça) – 19h30 – São Carlos x Bluvolei – Milton Olaio Filho

24/2 (sexta) – 19h30 – Curitiba Vôlei x São Carlos – Praça Oswaldo Cruz

3/3 (sexta) – 19h30 – São Carlos x Chapecó – Milton Olaio Filho

7/3 (terça) – 20h – Copergás Uninassau x São Carlos – Geraldão

11/3 (sábado) – 19h30 – São Carlos x Taubaté – Milton Olaio Filho

(*) São Carlos x Sesi – Milton Olaio Filho (data será confirmada)

