São Carlos encara Sesi e busca segunda vitória na Superliga B

Time são-carlense comemora vitória na estreia diante do Mackenzie - Crédito: Jonas Bezerra

Depois de iniciar com vitória a Superliga B, São Carlos terá outro compromisso em casa pela competição. Nesta quinta-feira, 26, a partir das 19h30, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, enfrentará o Sesi/Bauru.

O técnico são-carlense Alexandro Pan destacou a força da equipe adversária: “É uma equipe sub21, mas é forte, com atletas que estão surgindo no cenário do voleibol nacional”. Sobre a preparação o treinador disse que fizeram um bom trabalho de preparação para o jogo. “Corrigimos alguns erros que cometemos no primeiro jogo e estamos trabalhando também a parte emocional da equipe. Esperamos que o rendimento que a gente teve no primeiro jogo continue para podermos conquistar mais uma vitória, importante para nossa caminhada na competição.

De acordo com ele, o apoio da torcida será fundamental em busca da vitória: “Mais uma vez convocamos a torcida de São Carlos e do voleibol para estar presente, apoiar e incentivar as nossas atletas”.

BRINDES

A AGEE, responsável pela equipe, espera contar com a presença da torcida, que tem sido considerado fundamental. Para o jogo serão sorteadas três camisetas oficiais da equipe: uma de treino, uma de passeio e uma de jogo.

A diretoria da associação informa ainda que a entrada para o jogo será um de quilo de alimento (não obrigatório).

