São Carlos encara Curitiba e busca vitória na Superliga B

Para sonhar com semifinais, São Carlos tem que vencer em Curitiba - Crédito: Jonas Bezerra

Depois de iniciar bem na Superliga B Feminina – com duas vitórias –, São Carlos tropeçou nas três partidas seguintes e se complicou na Superliga B de vôlei feminino. Embora tenha quatro jogos pela frente, a equipe do técnico Alexandro Pan ainda sonha com a classificação às semifinais.

O primeiro duelo acontece nesta segunda-feira, 27, em Curitiba: às 19h30, enfrenta o Curitiba no ginásio de esportes “Praça Osvaldo Cruz”. Na sequência, o adversário será Chapecó, em casa. O duelo acontece em 3 de março, às 19h30, no ginásio municipal de esportes “Milton Olaio Filho”.

Sobre a partida em Curitiba, o técnico Alexandro Pan destacou a sua importância para a equipe são-carlense no campeonato. “Temos um jogo importante em Curitiba, diante da equipe local, que pode trazer a gente para o campeonato, na classificação geral. Estamos trabalhando muito, as meninas têm se dedicado diariamente para corrigir os erros e as falhas que cometemos nos últimos dois jogos. Vamos confiantes que podemos fazer um bom jogo e trazer uma vitória.

Sobre o momento final da competição, Pan ressaltou: “O campeonato está chegando ao seu final, quando temos mais quatro rodadas e qualquer ponto conquistado, ainda mais fora de casa, vai nos ajudar bastante na classificação geral e na conquista da vaga às semifinais. Peço a torcida de todos, que sejam confiantes e que façamos um bom jogo”.

