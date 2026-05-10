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domingo, 10 de maio de 2026
Segunda divisão

São Carlos é derrotado pelo Independente de Limeira

10 Mai 2026 - 13h02Por Da redação
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São Carlos é derrotado pelo Independente de Limeira - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

O São Carlos pela Independente de Limieira em partida realizada neste domingo pelo Campeonato Paulista Sub-23 da Segunda Divisão, a Bezinha. Jogando no Estádio Pradão, em Limeira, a equipe foi superada pelo Independente por 2 a 1, em partida válida pela quarta rodada da competição estadual.

O confronto começou equilibrado, com forte marcação das duas equipes e poucas oportunidades claras de gol no primeiro tempo, que terminou empatado sem gols.

Na etapa final, porém, o Independente foi mais eficiente. Logo aos 5 minutos, o atacante Kenzo recebeu pela meia, cortou para a direita e finalizou no canto esquerdo. O goleiro Max Yam acabou falhando no lance, e o time da casa abriu o placar.

Mesmo com um jogador a menos em campo, o Independente ampliou aos 35 minutos. Após rápida jogada ofensiva, Dandan apareceu livre na área e bateu no canto direito para fazer 2 a 0.

O São Carlos ainda tentou reagir. Aos 38 minutos, Barroi aproveitou jogada pela esquerda e descontou para o Sanca, reacendendo a esperança de empate. Nos minutos finais, a equipe pressionou em busca da igualdade, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária.

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