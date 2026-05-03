Grêmio São-Carlense empata com a Inter de Bebedouro e se despede do Paulistão A4

No feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º), a Inter de Bebedouro confirmou o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista após empatar por 1 a 1 com o São-Carlense, no Estádio Sócrates Stamato, pela partida de volta da semifinal do Paulistão A4 Rivalo. Como havia vencido o jogo de ida por 3 a 1, a equipe garantiu a classificação com o placar agregado de 4 a 2, encerrando um jejum de 14 anos fora da terceira divisão estadual.
Dona da melhor campanha da primeira fase, com 33 pontos — 10 vitórias, três empates e apenas duas derrotas —, a Inter já havia demonstrado força nas quartas de final ao eliminar o Lemense com duas vitórias por 2 a 0. Agora, aguarda o vencedor do confronto entre São Caetano e Penapolense, que decidem a outra vaga na final neste sábado (2), no Estádio Anacleto Campanella.
O jogo começou com a Inter impondo ritmo forte e pressionando o adversário, mesmo com a vantagem construída na primeira partida. O atacante Gênesis teve grande atuação, criando pelo menos três oportunidades claras frente a frente com o goleiro DG, mas não conseguiu converter.
O São-Carlense, por sua vez, iniciou recuado, apostando em contra-ataques e chutes de média distância. Após a parada técnica, a equipe visitante cresceu na partida e abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Erick Lacerda aproveitou cruzamento na área, finalizou com precisão, contou com desvio na defesa e superou o goleiro Leandro Vazo.
Na volta do intervalo, a Inter partiu para cima em busca do empate. Logo no primeiro minuto, Gênesis foi derrubado na área após desperdiçar mais uma chance, mas a arbitragem mandou seguir.
O São-Carlense ainda tentou pressionar, mas encontrou dificuldades diante da sólida defesa adversária. A melhor chance veio aos 17 minutos, quando Gilva recebeu livre, mas finalizou por cima.
A resposta da Inter veio aos 30 minutos, com DG salvando o time visitante após finalização de Kadu Barone. No lance seguinte, porém, não houve como evitar. Após lançamento preciso de Kadu Barone, Caio Vidal saiu cara a cara e, com categoria, encobriu o goleiro para marcar um golaço e decretar o empate — resultado suficiente para garantir o acesso.
Com a vaga praticamente assegurada, a Inter administrou o jogo até o apito final. O São-Carlense ainda teve uma última chance em cobrança de escanteio, quando Kaká quase marcou contra ao acertar o travessão.
Após três minutos de acréscimos, a árbitra Marianna Nanni Batalha encerrou a partida, confirmando o retorno da Inter de Bebedouro à Série A3, sob festa da torcida no estádio.