Grêmio São-Carlense decide acesso nesta sexta contra a Inter de Bebedouro

O Campeonato Paulista Série A4 entra em sua fase decisiva, e o Grêmio São-Carlense tem um grande desafio nesta sexta-feira (1º): buscar a vaga na final e garantir o acesso à Série A3 de 2027.
No jogo de ida da semifinal, realizado no Estádio Estádio Luís Augusto de Oliveira, o Grêmio foi derrotado pela Inter de Bebedouro por 3 a 1. Com o resultado, a equipe de Bebedouro entra em campo com vantagem e pode até perder por dois gols de diferença que, ainda assim, assegura a classificação e o acesso.
Agora, o time são-carlense precisa vencer por três gols de diferença para avançar.
A partida decisiva acontece às 16h, no Estádio Sócrates Stamato, casa da Inter.
Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria destinada à torcida visitante. Para quem não puder acompanhar de perto, a transmissão será feita pelo YouTube, na Ulisses TV, e também pela Rádio Rock Esportiva.