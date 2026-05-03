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domingo, 03 de maio de 2026
Segunda divisão

Matonense vence no Luisão e derruba invencibilidade do São Carlos

02 Mai 2026 - 19h40Por Da redação
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Matonense vence no Luisão e derruba invencibilidade do São Carlos - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

O São Carlos Futebol Clube perdeu sua primeira partida no Campeonato Paulista da Segunda Divisão (Bezinha) na tarde deste sábado (2). Jogando no estádio Estádio Luís Augusto de Oliveira (Luisão), a equipe foi superada pela Sociedade Esportiva Matonense por 2 a 0.

Com o resultado negativo, o São Carlos perde a liderança da competição e também os 100% de aproveitamento que mantinha até então. Já a Matonense chega à sua segunda vitória no torneio.

O próximo confronto da Águia da Central é contra o Independente de Limeira, no domingo, dia 10.

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