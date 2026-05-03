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domingo, 03 de maio de 2026
Esportes

CEME entrega 410 uniformes e mobiliza Cidade Aracy

02 Mai 2026 - 08h26Por Jéssica C.R.
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CEME entrega 410 uniformes e mobiliza Cidade Aracy - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

O Centro da Juventude Lauriberto José Reyes, no Cidade Aracy, foi palco de mais uma grande mobilização nesta sexta-feira (01/05). Em ação realizada pelo Centro Esportivo Multi Esporte (CEME), em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude, os alunos do projeto “Multi Esporte – Instrumento de Educação” receberam 410 novos uniformes, além de carteirinhas e materiais esportivos.

O evento reuniu aproximadamente mil pessoas, entre alunos, familiares e moradores, reforçando o papel do espaço como referência de convivência, esporte e inclusão social.

A programação contou com atividades recreativas, brinquedos infláveis e a distribuição gratuita de alimentos como cachorro-quente, refrigerante, pipoca, algodão doce e sorvete.

A cerimônia teve a presença de autoridades entre elas Emerson Morais (Secretário de Infância e Juventude), Samuel dos Santos (Secretário Adjunto) e Dé Alvim (Vereador).

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