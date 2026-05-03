São Carlos enfrenta Matonense neste sábado no Luisão

Estádio Luisão - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O São Carlos Futebol Clube entra em campo neste sábado, 2 de maio, às 15h, para mais um compromisso decisivo pelo Campeonato Paulista da Segunda Divisão. A equipe recebe a Sociedade Esportiva Matonense no Estádio Prof. Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em São Carlos.

Líder da competição, o time são-carlense conta com o apoio da torcida para manter a boa fase e seguir firme na briga pelo acesso. A partida é considerada importante na caminhada da equipe, que busca consolidar sua posição no topo da tabela.

Em publicação nas redes sociais, o clube convocou os torcedores para comparecerem ao estádio e apoiarem o time em mais uma “batalha” na competição.

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