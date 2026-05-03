Dia do Desafio terá programação especial com atividades gratuitas no Sesc São Carlos

Sesc São Carlos -

O Dia do Desafio, maior campanha mundial de incentivo à prática de atividades físicas, será destaque na programação de maio do Sesc São Carlos, com diversas atividades gratuitas voltadas ao público de todas as idades no dia 27 de maio, última quarta-feira do mês.

A iniciativa convida a população a interromper a rotina diária para praticar exercícios físicos, promovendo saúde, bem-estar e integração social. Em 2026, o tema “Esporte é Direito!” reforça o acesso à atividade física como um direito fundamental, presente na Constituição Brasileira e em documentos internacionais ligados à promoção do esporte.

Ao longo do dia, o público poderá participar de vivências esportivas e atividades recreativas que estimulam o movimento e o contato com diferentes modalidades. Entre as atrações, está a vivência de esporte orientação, que ocorrerá das 13h às 21h, oferecendo uma experiência que combina estratégia, leitura de mapas e tomada de decisões em um circuito dinâmico e acessível para todas as idades.

Outro destaque será o treino com o atleta paralímpico Alan Fonteles, campeão dos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, que conduzirá exercícios práticos e compartilhará sua trajetória esportiva em dois horários: das 14h às 16h e das 19h às 21h.

Durante a programação, também haverá a intervenção “Corpos em movimento”, que propõe atividades lúdicas e reflexivas sobre o esporte como direito de todos, além de festivais esportivos como futsal e vôlei feminino, reunindo equipes locais em jogos comemorativos no período da noite.

Encerrando a programação, o público poderá participar da aula-show “No Ritmo do Passinho”, com dança urbana e música, promovendo um ambiente de celebração e incentivo à prática de atividades físicas de forma leve e divertida.

O Dia do Desafio integra uma mobilização internacional realizada em parceria com instituições de diversos países, buscando ampliar o acesso ao esporte e incentivar hábitos mais ativos no cotidiano da população.

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