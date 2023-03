São Carlos conquista primeiras medalhas nos Jogos da Melhor Idade

Crédito: Divulgação

As atividades dos Jogos da Melhor Idade (Jomi) continuam e São Carlos conquistou suas primeiras medalhas na última quinta-feira, 30. Ocorrendo neste ano em Lençóis Paulista, a competição conta com a participação de 90 atletas são-carlenses.

No tênis de mesa, por exemplo, foram duas medalhas que ficaram com São Carlos. No tênis de mesa masculino, categoria C, a cidade foi vice-campeã após perder a final para Piracicaba. Já no feminino, categoria B, a atleta Lourdes Aisawa conquistou o primeiro lugar ao derrotar a mesma Piracicaba na decisão. Ao final, ela comemorou o resultado. “Estou emocionada, pois joguei contra uma adversária muito forte. Obrigada, São Carlos, por tudo o que fez por nós”, disse Lourdes.

No tênis de quadra masculino, por sua vez, São Carlos também ficou com a medalha de ouro na categoria B. Após derrotar Piracicaba no tie-break na semifinal, o atleta Oscar de Almeida Filho “Casinha” venceu o representante de Bauru na decisão por 8 sets a 1 e se classificou para a fase estadual da modalidade, que será disputada em São José do Rio Preto.

Enquanto isso, a equipe mista de dança de salão ficou com a prata na categoria C, acima de 80 anos, e igualmente se classificou para a etapa estadual.

Na natação, a atleta Cecília Maria Carneiro Rodrigues obteve o segundo lugar nos 50 metros nado costa e ficou satisfeita com o desempenho. “Eram muitas competidoras de bom gabarito, mas para mim o resultado foi muito bom”, comenta.

Até o momento, São Carlos ocupa o quarto lugar da classificação geral dos JOMI com 16 pontos. A líder Piracicaba soma 30 pontos, com Botucatu e Lençóis Paulista dividindo o segundo lugar com 18 pontos cada. Completam a classificação as cidades de Jaú (7 pontos), Bauru (7 pontos), Porto Ferreira (5 pontos), São Pedro (4 pontos), Cafelândia (3 pontos) e Igaraçu do Tietê (1 ponto).

