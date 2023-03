São Carlos confirma participação nos Jogos da Melhor Idade

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Esportes e Cultura confirmou a participação de equipes de São Carlos na 25ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), competição organizada pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo que acontecerá de 27 de março a 2 de abril, em Lençóis Paulista.

No dia 27 de março serão entregues as relações nominais ao Comitê Dirigente dos Jogos e a partir das 18h ocorre o Congresso Técnico. No dia seguinte, 28 de março, a partir das 14h, será realizada a abertura oficial dos Jomi com o desfile das delegações e apresentações da modalidade coreografia.

Na quarta-feira, 29, começam as competições com a participação de São Carlos nas seguintes modalidades: Atletismo no masculino e feminino, Bocha no masculino, Buraco no feminino, Damas no feminino, Dança de Salão em duas categorias A e C, Dominó no feminino e masculino, Malha no masculino, Natação no feminino e masculino, Tênis de Mesa no masculino e feminino, Tênis no masculino, Truco no masculino, Voleibol masculino categorias A e B, Voleibol Feminino categorias A e B e no Xadrez no Masculino.

