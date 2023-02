São-carlense é campeã da Copa Bahia de Judô

Ana Paula brilhou na competição baiana: ouro para São Carlos - Crédito: Divulgação

A judoca são-carlense Ana Paula Silva Rossi, da equipe Tigre, foi campeã da categoria F3 meio pesado na Copa Bahia de Judô, realizada sábado, 11, pela Federação Baiana de Judô (Febaju) em parceria com a Superintendência dos Desportos da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Renda e Esporte (Setre). Ela foi a única representante são-carlense na competição.

A Copa Bahia teve a presença de 423 atletas de 12 estados brasileiros inscritos para a disputa de 64 categorias em oito diferentes classes por idade. Além de representantes do norte e nordeste, São Paulo, como o terceiro com maior número de atletas, e Minas Gerais são os estados de fora do eixo participando da competição. Ao todo, 501 inscrições foram realizadas, sendo 159 do público feminino.

Como abertura do evento, nesta sexta-feira, 10, foi realizado um workshop sobre a transição dos judocas da base ao alto rendimento com palestrantes do sul e do sudeste também na Arena de Esportes da Bahia. O objetivo, segundo a federação baiana, foi agregar conhecimento aos atletas e aos técnicos do estado.

“Foi um grande desafio realizar um evento de importância nacional como este na Bahia logo antes do carnaval. Mesmo assim, estamos conseguindo ter êxito. O apoio de sempre do Governo do Estado e da Sudesb com nossa modalidade na Bahia está sendo fundamental. Nós tivemos uma enorme troca de informações entre os atletas e técnicos de diferentes estados”, aponta Marcelo Ornelas, presidente da Febaju.

