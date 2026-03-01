SÃ£o-carlense conquista 1Âº lugar na maratona do Trirex Endurance 2026 em Brotas

A atleta são-carlense Eliana Albuquerque Innocentini, de 55 anos, carinhosamente conhecida como “Lili Monsters”, conquistou o 1º lugar geral na maratona de 42 quilômetros do Trirex Endurance 2026, realizado neste final de semana em Brotas.

Competindo na categoria feminina (F-50-59), Eliana cruzou a linha de chegada com o tempo líquido de 3h56min03s, garantindo o lugar mais alto do pódio com um ritmo médio de 5min37s por quilômetro e velocidade média de 10,68 km/h. O resultado confirmou sua excelente preparação e alto nível técnico em uma das provas mais desafiadoras do interior paulista.

Integrante da equipe Monsters Team Run, Lili mostrou mais uma vez por que é considerada uma verdadeira força da natureza dentro do esporte. Determinação, disciplina e resistência marcaram sua trajetória até a vitória, consolidando seu nome entre os principais destaques da competição.

Organizado pela Chelso Sports, o Trirex Endurance acontece há mais de oito anos em Brotas, cidade conhecida como capital do turismo de aventura. O evento é considerado o maior festival esportivo do interior paulista, com etapas realizadas tradicionalmente nos meses de março e setembro.

A programação inclui modalidades como Trail Run, Maratona Aquática, Triathlon, Duathlon e Aquathlon. Os atletas enfrentam percursos desafiadores, com subidas intensas, descidas técnicas e trechos em meio à natureza, exigindo preparo físico e mental para superar cada quilômetro.

