Rodada do Inter-Regional promete ser “quente” no Luisão

Gonzaga, representante de São Carlos, tem a melhor campanha até aqui no Inter-Regional - Crédito: Divulgação

Uma rodada quente e animada. Assim promete ser os jogos semifinais do Campeonato Inter-Regional que tem São Carlos como sede e é promovido pela Larfa.

O estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, será o palco da rodada dupla que começa às 8h15 deste domingo, 2.

No primeiro jogo, o Gonzaga, melhor time na fase de grupos e atual campeão amador da Liga São-carlense de Futebol (LSF) terá pela frente o Santa Rita de Leme.

Em seguida, o Realcedega, de Igaraçu do Tietê terá pela frente o Tamo Junto de Boracéia, 2º melhor 1º colocado na fase de grupos.

De acordo com o regulamento da competição, as semifinais serão em jogos únicos e em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 20 minutos. Persistindo a igualdade no placar, a decisão da vaga será nas penalidades. Os vencedores, decidirão o título no feriado de Tiradentes na sexta-feira, 21 de abril, em confronto único.

