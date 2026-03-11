(16) 99963-6036
quarta, 11 de março de 2026
Esportes

Projeto “Mulheres no Tatame” abre inscrições e oferece aulas gratuitas de defesa pessoal e jiu-jitsu feminino

11 Mar 2026 - 08h52Por Jessica Carvalho R
Em celebração ao mês da mulher, março terá inscrições abertas para o projeto “Mulheres no Tatame”, uma iniciativa pioneira voltada exclusivamente ao público feminino e que busca incentivar a prática esportiva aliada à segurança pessoal.

O projeto oferece curso gratuito de Defesa Pessoal Urbana e, após a conclusão dessa etapa, as participantes também poderão frequentar aulas de jiu-jitsu feminino, igualmente sem custo.

A iniciativa foi idealizada pelo professor de jiu-jitsu Miguel Rossi Jr, lutador e faixa-preta há mais de 25 anos. Segundo ele, a proposta é proporcionar às mulheres conhecimentos práticos que possam ser utilizados no dia a dia, além de estimular confiança, disciplina e bem-estar por meio do esporte.

Inicialmente, as aulas serão realizadas uma vez por semana para cada turma, sempre às 19h30, com duração aproximada de uma hora e meia.

As interessadas em participar do projeto podem obter mais informações e realizar a inscrição por meio do Instagram @mulheresnotatameoficial ou pelo WhatsApp (16) 99732-6108, com Juliana.

