Preparador de goleiros de São Carlos integra comissão técnica do União Mogi na Bezinha

Segundo Cominotte, o torneio será marcado pelo equilíbrio desde as primeiras rodadas - Crédito: Divulgação

O Campeonato Paulista – Segunda Divisão se inicia daqui a menos de duas semanas e a cidade de São Carlos está representada em diversos planos. Além dos clubes locais Grêmio São-Carlense e São Carlos, que mais uma vez buscam o acesso para a Série A3, o município também terá profissionais trabalhando fora das quatro linhas em outros clubes e igualmente tentando subir de divisão.

Tendo passado pelos dois clubes de São Carlos, o preparador de goleiros Júlio César Cominotte é uma das apostas do União Mogi para tentar surpreender na competição. Ele está na comissão técnica do treinador Wendell de Freitas, que inclusive treinou o São Carlos na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano.

Segundo Cominotte, o torneio será marcado pelo equilíbrio desde as primeiras rodadas. “Vai ser um campeonato bem disputado e acirrado, com muitas equipes investindo forte, e uma grande experiência para todos os que participarem. Aqui no União Mogi, a chave em que estamos, na Grande São Paulo, é bem forte, mas acreditamos na classificação e que podemos ir longe na competição”, disse o treinador de goleiros são-carlense da equipe mogiana.

O União Mogi está no Grupo 5 e estreia na sexta-feira, 21, às 19h, em Mogi das Cruzes, contra o Flamengo de Guarulhos. Também integram a chave o Atlético Mogi, Joseense, AD Guarulhos e Manthiqueira de Guaratinguetá.

