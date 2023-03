Prefeitura de Ibaté oferece atividades esportivas gratuitas no Parrellão e na Pirâmide

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria de Esportes e Lazer, continua disponibilizando vagas para a prática esportiva, gratuita, com acompanhamento de profissionais capacitados, em diversas modalidades, no Espaço Multidisciplinar Pirâmide da Mata do Alemão e no Complexo Esportivo Parrellão.

Quando o assunto é incentivar a prática esportiva e promover a cidadania, a cidade de Ibaté sempre está à frente. De forma totalmente gratuita, a Prefeitura oferece opções de esporte e cultura aos munícipes. "Os projetos visam proporcionar lazer, saúde e bem-estar à população, desenvolvendo atividades esportivas como aulas de Karatê, Capoeira, Futebol, Zumba, Rit Box, Skate, Alongamento e Funcional e Taekwondo, beneficiando jovens e adultos", destacou Raul Seixas II Betune Pereira, secretário-adjunto de Esportes.

Além destas modalidades, no Complexo Esportivo Parrelão há a presença de um educador físico no período noturno, onde orienta e atende ao público que necessitar de materiais esportivos para desfrutar da estrutura.

Os interessados, devem comparecer na Pirâmide ou no Parrelão, aproveitando a oportunidade oferecida pela Prefeitura. A prática de atividade física promove o bem estar social, auxiliando na qualidade de vida e na melhora do cotidiano dos praticantes. Além disso, praticar o esporte também é uma forma de fazer novas amizades, trocar experiências e incentivar as pessoas na busca pela saúde.

Confira a relação completa com local, horários e dias das atividades:

ZUMBA

Segunda e quarta-feira das 19h às 20h

Local: Pirâmide da Mata do Alemão

KARATÊ

Terça e sexta-feira

18h às 19h - Infantil - 05 a 13 anos

19h às 20h - Juvenil - 14 a 17 anos

20h às 21h - Adulto - acima de 18 anos

Local: Pirâmide da Mata do Alemão

ALONGAMENTO E FUNCIONAL

Terça e sexta-feira das 19h às 20h

Local: Pirâmide da Mata do Alemão

Segunda-feira das 18h20 às 19h20

Local: Complexo Esportivo Parrellão

RIT BOX

Quinta-feira das 19h30 às 20h30

Local: Pirâmide da Mata do Alemão

Quarta-feira das 18h30 às 19h30

Sexta-feira das 19h às 20h

Local: Complexo Esportivo Parrellão

CAPOEIRA

Quinta-feira das 18h às 19h

Local: Pirâmide da Mata do Alemão

FUTEBOL:

Segunda e quarta-feira das 18h às 19h - Infantil - 10 a 13 anos

Terça e quinta-feira das 18h às 19h - Infantil 05 a 09 anos

Local: Complexo Esportivo Parrellão

SKATE:

Terça e quinta-feira das 8h às 11h e das 14h30 às 17h30

Sexta-feira das 14h30 às 17h30

Local: Complexo Esportivo Parrellão

TAEKWONDO

Segunda e quarta-feira das 19h às 20h

Local: Complexo Esportivo Parrellão

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343-2323, ou na Sede da Secretaria Municipal de Esportes, localizada na rua Dr. Teixeira de Barros, n° 500, Centro (no Estádio Municipal Dagnino Rossi).

Leia Também